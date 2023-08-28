Пермяка осудили за незаконную рубку леса

Ущерб лесному фонду составил 114 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Пермского края признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Зимой 2021 года он вырубил 21 дерево (береза и ель) за пределами отведенной делянки. Тем самым он причинил ущерб государству в 114 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на сайте.

«Суд назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Также мужчина обязан возместить причиненный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Ранее судимый пермяк разрабатывал делянку на территории Верх-Юсьвинского участкового лесничества, которая предназначалась для местного населения. Для личной выгоды он решил срубить деревья и за границами участка. К рубке привлек рабочих, которые не знали о его преступных намерениях. «Незаконно заготовленной древесиной осужденный распорядился по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителя Пермского края оштрафовали на миллион за рубку 173 деревьев. Весной 2023 года в Прикамье осудили ОПГ, которая причинила ущерб лесному фонду в 50 млн рублей.