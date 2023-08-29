Пропавшую в зоне НЛО пермячку в зеленых калошах нашли погибшей

Женщина ушла из дома в с. Молебка 28 августа
Пенсионерку из с. Молебка в Пермском крае, которая ушла из дома 28 августа в зеленых калошах и пропала, нашли погибшей. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59». Молебка считается зоной прилета НЛО.
«Найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Пропавшей женщине было 88 лет. Она ушла из дома 28 августа и тех пор ее никто не видел. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми искали 71-летнего мужчину с татуировкой в виде женщины со змеей. Его нашли живым.
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