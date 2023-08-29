Пропавшую в зоне НЛО пермячку в зеленых калошах нашли погибшей

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Молебка. Пермь, село молебка
Женщина ушла из дома в с. Молебка 28 августа Фото:

Пенсионерку из с. Молебка в Пермском крае, которая ушла из дома 28 августа в зеленых калошах и пропала, нашли погибшей. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59». Молебка считается зоной прилета НЛО.

«Найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Пропавшей женщине было 88 лет. Она ушла из дома 28 августа и тех пор ее никто не видел. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми искали 71-летнего мужчину с татуировкой в виде женщины со змеей. Его нашли живым.

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Пенсионерку из с. Молебка в Пермском крае, которая ушла из дома 28 августа в зеленых калошах и пропала, нашли погибшей. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59». Молебка считается зоной прилета НЛО. «Найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Пропавшей женщине было 88 лет. Она ушла из дома 28 августа и тех пор ее никто не видел. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми искали 71-летнего мужчину с татуировкой в виде женщины со змеей. Его нашли живым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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