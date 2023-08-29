Екатеринбуржец избил девушку из-за попытки забрать ребенка. Видео

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Конфликт произошел в Ленинском районе Екатеринбурга Фото:

В Ленинском районе Екатеринбурга мужчина избил девушку из-за того, что она пыталась забрать ребенка из автомобиля. Об этом сообщили в соцсети.

«В Ленинском районе мужик избил девушку. Она хотела забрать ребенка из машины, но мужик почувствовал себя боксером», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Женщина может обратиться в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил троих девушек возле ночного клуба Union. Екатеринбуржец собирался уходить из заведения, однако развернулся и ударил девушек, которые стояли спиной к нему.

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В Ленинском районе Екатеринбурга мужчина избил девушку из-за того, что она пыталась забрать ребенка из автомобиля. Об этом сообщили в соцсети. «В Ленинском районе мужик избил девушку. Она хотела забрать ребенка из машины, но мужик почувствовал себя боксером», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Женщина может обратиться в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее в Екатеринбурге мужчина избил троих девушек возле ночного клуба Union. Екатеринбуржец собирался уходить из заведения, однако развернулся и ударил девушек, которые стояли спиной к нему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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