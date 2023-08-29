В Ленинском районе Екатеринбурга мужчина избил девушку из-за того, что она пыталась забрать ребенка из автомобиля. Об этом сообщили в соцсети.
«В Ленинском районе мужик избил девушку. Она хотела забрать ребенка из машины, но мужик почувствовал себя боксером», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Женщина может обратиться в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Екатеринбурге мужчина избил троих девушек возле ночного клуба Union. Екатеринбуржец собирался уходить из заведения, однако развернулся и ударил девушек, которые стояли спиной к нему.
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