29 августа 2023

Бортпроводники «Аэрофлота» спасли младенцу жизнь

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
Экипаж «Аэрофлота» спас младенца от смерти Фото:

Бортпроводники «Аэрофлота» на рейсе Москва-Сочи спасли 28 августа младенцу жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Перед посадкой рейса SU1118 Москва — Сочи 28 августа в аэропорту назначения произошло внезапное ухудшение состояние здоровья младенца (две недели от рождения), с вероятностью угрозы жизни для ребенка. Бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Аэрофлота».

По данным авиаперевозчика, в результате грамотных действий экипажа самолета у ребенка возобновилось дыхание. После посадки в аэропорту Сочи младенца передали медикам.

Ранее бортпроводник «Аэрофлота» ценой своей жизни спас пассажиров из горящего самолета. Сам сотрудник компании погиб в огне.

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Бортпроводники «Аэрофлота» на рейсе Москва-Сочи спасли 28 августа младенцу жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Перед посадкой рейса SU1118 Москва — Сочи 28 августа в аэропорту назначения произошло внезапное ухудшение состояние здоровья младенца (две недели от рождения), с вероятностью угрозы жизни для ребенка. Бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Аэрофлота». По данным авиаперевозчика, в результате грамотных действий экипажа самолета у ребенка возобновилось дыхание. После посадки в аэропорту Сочи младенца передали медикам. Ранее бортпроводник «Аэрофлота» ценой своей жизни спас пассажиров из горящего самолета. Сам сотрудник компании погиб в огне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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