Бортпроводники «Аэрофлота» спасли младенцу жизнь

30 августа 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Экипаж «Аэрофлота» спас младенца от смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бортпроводники «Аэрофлота» на рейсе Москва-Сочи спасли 28 августа младенцу жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Перед посадкой рейса SU1118 Москва — Сочи 28 августа в аэропорту назначения произошло внезапное ухудшение состояние здоровья младенца (две недели от рождения), с вероятностью угрозы жизни для ребенка. Бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Аэрофлота». По данным авиаперевозчика, в результате грамотных действий экипажа самолета у ребенка возобновилось дыхание. После посадки в аэропорту Сочи младенца передали медикам. Ранее бортпроводник «Аэрофлота» ценой своей жизни спас пассажиров из горящего самолета. Сам сотрудник компании погиб в огне.

Бортпроводники «Аэрофлота» на рейсе Москва-Сочи спасли 28 августа младенцу жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Перед посадкой рейса SU1118 Москва — Сочи 28 августа в аэропорту назначения произошло внезапное ухудшение состояние здоровья младенца (две недели от рождения), с вероятностью угрозы жизни для ребенка. Бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Аэрофлота». По данным авиаперевозчика, в результате грамотных действий экипажа самолета у ребенка возобновилось дыхание. После посадки в аэропорту Сочи младенца передали медикам. Ранее бортпроводник «Аэрофлота» ценой своей жизни спас пассажиров из горящего самолета. Сам сотрудник компании погиб в огне.