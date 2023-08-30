30 августа 2023

Полицейский обвинил «Уральские авиалинии» в пропаже автомата и пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, автомат калашникова, оружие, нож
Табельное оружие вернули сотруднику полиции, рассказали в авиакомпании Фото:

Екатеринбургский силовик обвинил авиакомпанию «Уральские авиалинии» в пропаже табельного автомата и пистолета во время перелета домой из Махачкалы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Владимир возвращался из командировки, на его билет было оформлено три места в багаже для служебного оружия. В первом — „Макаров“, во втором — укороченный автомат Калашникова АКС-74, а в третьем — патроны для оружия и шесть магазинов. Когда мужчина прилетел в екатеринбургский аэропорт Кольцово, обратно ему выдали только патроны», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Куда пропало оружие пояснить силовику не смогли. В отделении полиции Владимир узнал, что автомат и пистолет по ошибке прилетели в Домодедово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. «Потерь не было. Эта ситуация уже решена, оружие передано полицейскому», — отметили в пресс-службе «Уральские авиалинии».

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Екатеринбургский силовик обвинил авиакомпанию «Уральские авиалинии» в пропаже табельного автомата и пистолета во время перелета домой из Махачкалы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Владимир возвращался из командировки, на его билет было оформлено три места в багаже для служебного оружия. В первом — „Макаров“, во втором — укороченный автомат Калашникова АКС-74, а в третьем — патроны для оружия и шесть магазинов. Когда мужчина прилетел в екатеринбургский аэропорт Кольцово, обратно ему выдали только патроны», — пишет telegram-канал Ural Mash. Куда пропало оружие пояснить силовику не смогли. В отделении полиции Владимир узнал, что автомат и пистолет по ошибке прилетели в Домодедово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. «Потерь не было. Эта ситуация уже решена, оружие передано полицейскому», — отметили в пресс-службе «Уральские авиалинии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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