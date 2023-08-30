Полицейский обвинил «Уральские авиалинии» в пропаже автомата и пистолета

Екатеринбургский силовик обвинил авиакомпанию «Уральские авиалинии» в пропаже табельного автомата и пистолета во время перелета домой из Махачкалы. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Владимир возвращался из командировки, на его билет было оформлено три места в багаже для служебного оружия. В первом — „Макаров“, во втором — укороченный автомат Калашникова АКС-74, а в третьем — патроны для оружия и шесть магазинов. Когда мужчина прилетел в екатеринбургский аэропорт Кольцово, обратно ему выдали только патроны», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Куда пропало оружие пояснить силовику не смогли. В отделении полиции Владимир узнал, что автомат и пистолет по ошибке прилетели в Домодедово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. «Потерь не было. Эта ситуация уже решена, оружие передано полицейскому», — отметили в пресс-службе «Уральские авиалинии».
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