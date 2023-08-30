«Единая Россия» сняла с выборов депутата в Чайковском из-за предательства

Регистрацию депутата аннулируют на ближайшем заседании ТИК Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Местное отделение «Единой России» в городе Чайковский в Пермском крае приняла решение об отзыве кандидата в депутаты думы Андрея Филатова. Действующий депутат выбывает из предвыборной гонки. Об этом URA.RU сообщил источник в чайковской «Единой России». Основанием для снятия стало сотрудничество с кандидатами от других партий.

«Филатов владеет рекламными площадями — билбордами и т. д. Он отдал их кандидатам от КПРФ. И якобы разрешил оплатить в рассрочку. Взамен КПРФ в его округе не выставили сильного кандидата. Такую игру за спиной однопартийцев в „Единой России“ не оценили», — отметил источник.

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев не ответил на звонок URA.RU. Руководитель исполкома партии Станислав Швецов обещал уточнить информацию позднее. Андрей Филатов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

В пресс-службе крайизбиркома пояснили, что на ближайшем заседании ТИК Чайковского будет рассмотрен вопрос об аннулировании регистрации кандидата Филатова. После выбытия Андрея Филатова в округе №10, где он баллотировался, останется четыре человека: Кристина Гражданкина («Справедливая Россия»), Елена Балабанова («Партия пенсионеров»), Олег Ведров (самовыдвижение), Кирилл Галунко (ЛДПР). Больше всего шансов на победу — у Кристины Гражданкиной.

Обновлено в 16:05: Вячеслав Григорьев подтвердил информацию о том, что местное отделение отозвало кандидатуру Филатова. «Причина заключается в действиях, дискредитирующих партию», — отметил он. Григорьев пояснил, что на супругу Андрея Филатова зарегистрировано ИП, которое занимается размещением наружной рекламы. Все восемь мест она сдала трем партиям: «Новым людям», КПРФ, ЛДПР. Бюджет с супругом у них общий. То есть человек, который является кандидатом от «Единой России», получает выгоду от сотрудничества с другими политическими партиями, отметил Григорьев.