30 августа 2023

ВТБ в ХМАО возглавил экс-руководитель банка «Открытие»

Новым руководителем ВТБ в ХМАО стал Виталий Мосунов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Югорским руководителем ВТБ стал бывший руководитель филиала «Открытие» Виталий Мосунов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе назначили нового руководителя банка ВТБ. Им стал бывший руководитель Западно-Сибирского филиала «Открытие» Виталий Мосунов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба банка.

«Управляющим ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре назначен Виталий Мосунов. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие бизнеса банка в регионе, масштабирование сети отделений и повышение доступности для югорчан качественного банковского сервиса», — говорится в сообщении.

Мосунов изучал экономику в Тюменском инженерно-строительный институте, а также банковское дело в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов. В банковском секторе он работает уже 29 лет. «ВТБ продолжает наращивать свое присутствие в Югре, в том числе за счет объединения с бизнесом банка „Открытия“. Мы планируем, что уже в конце текущего года начнется миграция клиентов, которым будут доступны все продукты ВТБ», — приводит слова Мосунова пресс-служба.

Ранее URA.RU рассказывало, что группа ВТБ вступила в концессию по реализации мегапроекта в ХМАО. Тогда речь шла о строительстве университетского кампуса в Сургуте.

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В Ханты-Мансийском автономном округе назначили нового руководителя банка ВТБ. Им стал бывший руководитель Западно-Сибирского филиала «Открытие» Виталий Мосунов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба банка. «Управляющим ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре назначен Виталий Мосунов. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие бизнеса банка в регионе, масштабирование сети отделений и повышение доступности для югорчан качественного банковского сервиса», — говорится в сообщении. Мосунов изучал экономику в Тюменском инженерно-строительный институте, а также банковское дело в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов. В банковском секторе он работает уже 29 лет. «ВТБ продолжает наращивать свое присутствие в Югре, в том числе за счет объединения с бизнесом банка „Открытия“. Мы планируем, что уже в конце текущего года начнется миграция клиентов, которым будут доступны все продукты ВТБ», — приводит слова Мосунова пресс-служба. Ранее URA.RU рассказывало, что группа ВТБ вступила в концессию по реализации мегапроекта в ХМАО. Тогда речь шла о строительстве университетского кампуса в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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