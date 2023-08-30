ВТБ в ХМАО возглавил экс-руководитель банка «Открытие»

Новым руководителем ВТБ в ХМАО стал Виталий Мосунов

31 августа 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Югорским руководителем ВТБ стал бывший руководитель филиала «Открытие» Виталий Мосунов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе назначили нового руководителя банка ВТБ. Им стал бывший руководитель Западно-Сибирского филиала «Открытие» Виталий Мосунов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба банка. «Управляющим ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре назначен Виталий Мосунов. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие бизнеса банка в регионе, масштабирование сети отделений и повышение доступности для югорчан качественного банковского сервиса», — говорится в сообщении. Мосунов изучал экономику в Тюменском инженерно-строительный институте, а также банковское дело в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов. В банковском секторе он работает уже 29 лет. «ВТБ продолжает наращивать свое присутствие в Югре, в том числе за счет объединения с бизнесом банка „Открытия“. Мы планируем, что уже в конце текущего года начнется миграция клиентов, которым будут доступны все продукты ВТБ», — приводит слова Мосунова пресс-служба. Ранее URA.RU рассказывало, что группа ВТБ вступила в концессию по реализации мегапроекта в ХМАО. Тогда речь шла о строительстве университетского кампуса в Сургуте.

В Ханты-Мансийском автономном округе назначили нового руководителя банка ВТБ. Им стал бывший руководитель Западно-Сибирского филиала «Открытие» Виталий Мосунов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба банка. «Управляющим ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре назначен Виталий Мосунов. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие бизнеса банка в регионе, масштабирование сети отделений и повышение доступности для югорчан качественного банковского сервиса», — говорится в сообщении. Мосунов изучал экономику в Тюменском инженерно-строительный институте, а также банковское дело в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов. В банковском секторе он работает уже 29 лет. «ВТБ продолжает наращивать свое присутствие в Югре, в том числе за счет объединения с бизнесом банка „Открытия“. Мы планируем, что уже в конце текущего года начнется миграция клиентов, которым будут доступны все продукты ВТБ», — приводит слова Мосунова пресс-служба. Ранее URA.RU рассказывало, что группа ВТБ вступила в концессию по реализации мегапроекта в ХМАО. Тогда речь шла о строительстве университетского кампуса в Сургуте.