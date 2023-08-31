В Кольцово нашли опасную продукцию из Таджикистана

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Ярмарка выходного дня на Площади 1905 года. Екатеринбург , мед, рынок
В Екатеринбурге выявили поставку опасного меда из Таджикистана Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у граждан из Таджикистана был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений на ввоз. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области.

«В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможни, был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешений на ввоз, без маркировки и заводской упаковки. Граждане нарушили ветеринарно-санитарные требования», — сказано в сообщении.

Пассажиры, нарушившие требования, привлечены к административной ответственности. Статью нарушения определили — 10,8 КоАП РФ.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выявлена поставка 44,5 тонн семян подсолнечника с вредителями и личинками из Китая. Предпринимателю, который ввез семена выдано предписание об изъятии продукции из обращения до ее обеззараживания.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово у граждан из Таджикистана был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений на ввоз. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области. «В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможни, был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешений на ввоз, без маркировки и заводской упаковки. Граждане нарушили ветеринарно-санитарные требования», — сказано в сообщении. Пассажиры, нарушившие требования, привлечены к административной ответственности. Статью нарушения определили — 10,8 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выявлена поставка 44,5 тонн семян подсолнечника с вредителями и личинками из Китая. Предпринимателю, который ввез семена выдано предписание об изъятии продукции из обращения до ее обеззараживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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