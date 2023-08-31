В Кольцово нашли опасную продукцию из Таджикистана

31 августа 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге выявили поставку опасного меда из Таджикистана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово у граждан из Таджикистана был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений на ввоз. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области. «В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможни, был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешений на ввоз, без маркировки и заводской упаковки. Граждане нарушили ветеринарно-санитарные требования», — сказано в сообщении. Пассажиры, нарушившие требования, привлечены к административной ответственности. Статью нарушения определили — 10,8 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выявлена поставка 44,5 тонн семян подсолнечника с вредителями и личинками из Китая. Предпринимателю, который ввез семена выдано предписание об изъятии продукции из обращения до ее обеззараживания.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у граждан из Таджикистана был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений на ввоз. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области. «В ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможни, был найден мед без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешений на ввоз, без маркировки и заводской упаковки. Граждане нарушили ветеринарно-санитарные требования», — сказано в сообщении. Пассажиры, нарушившие требования, привлечены к административной ответственности. Статью нарушения определили — 10,8 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выявлена поставка 44,5 тонн семян подсолнечника с вредителями и личинками из Китая. Предпринимателю, который ввез семена выдано предписание об изъятии продукции из обращения до ее обеззараживания.