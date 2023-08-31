Мэр Ханты-Мансийска договорился о сотрудничестве с президентским фондом

31 августа 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заключил соглашение с фондом «Защитники Отечества» Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин договорился о сотрудничестве городского ресурсного центра с президентским фондом «Защитники Отечества». Об этом глава югорской столицы сообщил в своем telegram-канале. «Поддержка участников специальной военной операции и их семей на всех уровнях — одна из основных наших задач. Ее также решает региональный филиал фонда „Защитники Отечества“, который работает в окружной столице с мая. Укрепили сотрудничество официально — подписали соглашение между „Ресурсным центром Ханты-Мансийска“ и „Защитниками Отечества“», — написал Ряшин. Мэр Ханты-Мансийска подчеркнул, что администрация города с первых дней СВО заботится о бойцах. «С сентября 2022 года в окружной столице работает Центр поддержки семей военнослужащих. За все время туда поступило почти 600 обращений — все они отработаны сотрудниками Центра и муниципальных учреждений, волонтерами и неравнодушными хантымансийцами», — добавил глава города. Также Ряшин поблагодарил губернатора ХМАО и правительство округа за содействие и поддержку работы муниципалитета по оказанию помощи военнослужащим. Ранее URA.RU писало, что столице Югры присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Ходатайство Думы ХМАО поддержал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин договорился о сотрудничестве городского ресурсного центра с президентским фондом «Защитники Отечества». Об этом глава югорской столицы сообщил в своем telegram-канале. «Поддержка участников специальной военной операции и их семей на всех уровнях — одна из основных наших задач. Ее также решает региональный филиал фонда „Защитники Отечества“, который работает в окружной столице с мая. Укрепили сотрудничество официально — подписали соглашение между „Ресурсным центром Ханты-Мансийска“ и „Защитниками Отечества“», — написал Ряшин. Мэр Ханты-Мансийска подчеркнул, что администрация города с первых дней СВО заботится о бойцах. «С сентября 2022 года в окружной столице работает Центр поддержки семей военнослужащих. За все время туда поступило почти 600 обращений — все они отработаны сотрудниками Центра и муниципальных учреждений, волонтерами и неравнодушными хантымансийцами», — добавил глава города. Также Ряшин поблагодарил губернатора ХМАО и правительство округа за содействие и поддержку работы муниципалитета по оказанию помощи военнослужащим. Ранее URA.RU писало, что столице Югры присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Ходатайство Думы ХМАО поддержал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.