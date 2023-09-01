Пермским депутатам сократили число автомобилей для поездок за бюджетный счет

01 сентября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Для депутатов заксобрания Пермского края сократили число арендных автомобилей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для автотранспортных услуг депутатам заксобрания Пермского края арендуют три автомобиля, на которых парламентарии смогут ездить по заявкам в течение года. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В 2022 году для депутатов за счет бюджета арендовали восемь автомобилей. «Заказчик автотранспортных услуг — Заксобрание Пермского края. Количество автомобилей: три. Начальная цена контракта 53 миллиона рублей», — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет оказывать транспортные услуги пермским парламентариям с 1ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Автомобили не должны иметь опознавательных знаков такси. По условиям тендера, к перевозкам допускаются водители со стажем не менее трех лет, имеющие опрятный внешний вид. Ранее для депутатов заксобрания Пермского края арендовали автомобили Аudi A8, Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito, микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, автобусы Mercedes-Benz, Higer KLQ, Golden Dragon. Автомобили должны были иметь обогрев сидений, раздельный климат-контроль, подушки безопасности, шторки для пассажиров, датчики дождя и света. В автобусах требовалось наличие мягких кресел, кондиционеров и стереосистем.

Для автотранспортных услуг депутатам заксобрания Пермского края арендуют три автомобиля, на которых парламентарии смогут ездить по заявкам в течение года. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В 2022 году для депутатов за счет бюджета арендовали восемь автомобилей. «Заказчик автотранспортных услуг — Заксобрание Пермского края. Количество автомобилей: три. Начальная цена контракта 53 миллиона рублей», — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет оказывать транспортные услуги пермским парламентариям с 1ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Автомобили не должны иметь опознавательных знаков такси. По условиям тендера, к перевозкам допускаются водители со стажем не менее трех лет, имеющие опрятный внешний вид. Ранее для депутатов заксобрания Пермского края арендовали автомобили Аudi A8, Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito, микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, автобусы Mercedes-Benz, Higer KLQ, Golden Dragon. Автомобили должны были иметь обогрев сидений, раздельный климат-контроль, подушки безопасности, шторки для пассажиров, датчики дождя и света. В автобусах требовалось наличие мягких кресел, кондиционеров и стереосистем.