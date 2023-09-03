Путин отметил пермских нефтяников

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трудовых коллективов двух пермских предприятий. Речь идет о компаниях «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» и «Лукойл Пермь».
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента РФ коллективам ООО „Лукойл Пермнефтеоргсинтез“ и ООО „Лукойл Пермь“», — говорится в тексте распоряжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России 3 сентября. Поздравляя специалистов отрасли с праздником, губернатор Пермского края отмечал, что в регионе выстроен полный цикл работы от геологоразведки до производства готовой продукции и промышленного оборудования. В 2022 году в крае добыли более 16 млн тонн нефти.
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