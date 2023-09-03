Путин отметил пермских нефтяников

04 сентября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил благодарность коллективам ООО «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» и ООО «Лукойл Пермь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трудовых коллективов двух пермских предприятий. Речь идет о компаниях «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» и «Лукойл Пермь». «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента РФ коллективам ООО „Лукойл Пермнефтеоргсинтез“ и ООО „Лукойл Пермь“», — говорится в тексте распоряжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России 3 сентября. Поздравляя специалистов отрасли с праздником, губернатор Пермского края отмечал, что в регионе выстроен полный цикл работы от геологоразведки до производства готовой продукции и промышленного оборудования. В 2022 году в крае добыли более 16 млн тонн нефти.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трудовых коллективов двух пермских предприятий. Речь идет о компаниях «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» и «Лукойл Пермь». «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента РФ коллективам ООО „Лукойл Пермнефтеоргсинтез“ и ООО „Лукойл Пермь“», — говорится в тексте распоряжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России 3 сентября. Поздравляя специалистов отрасли с праздником, губернатор Пермского края отмечал, что в регионе выстроен полный цикл работы от геологоразведки до производства готовой продукции и промышленного оборудования. В 2022 году в крае добыли более 16 млн тонн нефти.