03 сентября 2023

Путин наградил грамотой ректора университета из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Президент подписал указ о награждении ректора НВГУ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении ректора нижневартовского госуниверситета Сергея Горлова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Горлова отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. «Наградить Почетной грамотой Президента РФ Горлова Сергея Ивановича — ректора федерального бюджетного образовательного учреждения „Нижневартовский государственный университет“», — указано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что директор сургутского аэропорта Евгений Дьячков получил награду от президента Путина. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении ректора нижневартовского госуниверситета Сергея Горлова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Горлова отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. «Наградить Почетной грамотой Президента РФ Горлова Сергея Ивановича — ректора федерального бюджетного образовательного учреждения „Нижневартовский государственный университет“», — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что директор сургутского аэропорта Евгений Дьячков получил награду от президента Путина. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...