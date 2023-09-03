Путин наградил грамотой ректора университета из ХМАО

04 сентября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Президент подписал указ о награждении ректора НВГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении ректора нижневартовского госуниверситета Сергея Горлова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Горлова отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. «Наградить Почетной грамотой Президента РФ Горлова Сергея Ивановича — ректора федерального бюджетного образовательного учреждения „Нижневартовский государственный университет“», — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что директор сургутского аэропорта Евгений Дьячков получил награду от президента Путина. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении ректора нижневартовского госуниверситета Сергея Горлова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Горлова отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. «Наградить Почетной грамотой Президента РФ Горлова Сергея Ивановича — ректора федерального бюджетного образовательного учреждения „Нижневартовский государственный университет“», — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что директор сургутского аэропорта Евгений Дьячков получил награду от президента Путина. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».