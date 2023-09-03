Путин наградил грамотой ректора университета из ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении ректора нижневартовского госуниверситета Сергея Горлова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Горлова отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. «Наградить Почетной грамотой Президента РФ Горлова Сергея Ивановича — ректора федерального бюджетного образовательного учреждения „Нижневартовский государственный университет“», — указано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что директор сургутского аэропорта Евгений Дьячков получил награду от президента Путина. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».
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