Полиция устроила проверку из-за стрельбы возле детского сада в ХМАО

05 сентября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Полицейские начали проверку из-за сообщения о стрельбе в Нефтеюганске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские устроили проверку из-за сообщения о стрельбе в Нефтеюганске, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО. Очевидцы сообщили, что в одном из микрорайонов рядом с детским садом неизвестный стрелял по деревьям из травматического оружия. «Проводится проверка. Пока личность гражданина не установлена. Сообщений в полицию не поступало», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Полицейские зарегистрировали происшествие по материалам из соцсетей. Местные жители сообщили, что инцидент произошел в микрорайоне 8а. «Мужчина стрелял из травмата по деревьям, позади 26 дом, попал в окно, осталась вмятина! Чем думают такие люди, а если бы в ребенка попало? Там люди ходят, дети, садик рядом», — говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU рассказывало, что полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.

Полицейские устроили проверку из-за сообщения о стрельбе в Нефтеюганске, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО. Очевидцы сообщили, что в одном из микрорайонов рядом с детским садом неизвестный стрелял по деревьям из травматического оружия. «Проводится проверка. Пока личность гражданина не установлена. Сообщений в полицию не поступало», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Полицейские зарегистрировали происшествие по материалам из соцсетей. Местные жители сообщили, что инцидент произошел в микрорайоне 8а. «Мужчина стрелял из травмата по деревьям, позади 26 дом, попал в окно, осталась вмятина! Чем думают такие люди, а если бы в ребенка попало? Там люди ходят, дети, садик рядом», — говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU рассказывало, что полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.