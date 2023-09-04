04 сентября 2023

Полиция устроила проверку из-за стрельбы возле детского сада в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Полицейские начали проверку из-за сообщения о стрельбе в Нефтеюганске Фото:

Полицейские устроили проверку из-за сообщения о стрельбе в Нефтеюганске, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО. Очевидцы сообщили, что в одном из микрорайонов рядом с детским садом неизвестный стрелял по деревьям из травматического оружия.

«Проводится проверка. Пока личность гражданина не установлена. Сообщений в полицию не поступало», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Полицейские зарегистрировали происшествие по материалам из соцсетей. Местные жители сообщили, что инцидент произошел в микрорайоне 8а. «Мужчина стрелял из травмата по деревьям, позади 26 дом, попал в окно, осталась вмятина! Чем думают такие люди, а если бы в ребенка попало? Там люди ходят, дети, садик рядом», — говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.

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Полицейские устроили проверку из-за сообщения о стрельбе в Нефтеюганске, рассказали URA.RU в УМВД по ХМАО. Очевидцы сообщили, что в одном из микрорайонов рядом с детским садом неизвестный стрелял по деревьям из травматического оружия. «Проводится проверка. Пока личность гражданина не установлена. Сообщений в полицию не поступало», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Полицейские зарегистрировали происшествие по материалам из соцсетей. Местные жители сообщили, что инцидент произошел в микрорайоне 8а. «Мужчина стрелял из травмата по деревьям, позади 26 дом, попал в окно, осталась вмятина! Чем думают такие люди, а если бы в ребенка попало? Там люди ходят, дети, садик рядом», — говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU рассказывало, что полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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