03 сентября 2023
02 сентября 2023

Полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Сообщение о стрельбе появилось в социальных сетях Фото:

Полиция начала поиски стрелявшего из окна многоэтажки по детям в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«В социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске кто-то стрелял из окна по детям. По данному факту началась проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Между тем источник URA.RU в силовых городских структурах опровергает информацию о стрельбе. «Полицейские не нашли подтверждения опубликованной информации. Никто из жителей не слышал звуков выстрелов. Есть информация о предполагаемом стрелке. Его еще не опросили», — сообщил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет злоумышленника, стрелявшего во дворе по машинам в Нижневартовске. Повреждено пять автомобилей.

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Полиция начала поиски стрелявшего из окна многоэтажки по детям в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске кто-то стрелял из окна по детям. По данному факту началась проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. Между тем источник URA.RU в силовых городских структурах опровергает информацию о стрельбе. «Полицейские не нашли подтверждения опубликованной информации. Никто из жителей не слышал звуков выстрелов. Есть информация о предполагаемом стрелке. Его еще не опросили», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет злоумышленника, стрелявшего во дворе по машинам в Нижневартовске. Повреждено пять автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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