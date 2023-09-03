Полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям

04 сентября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Сообщение о стрельбе появилось в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция начала поиски стрелявшего из окна многоэтажки по детям в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске кто-то стрелял из окна по детям. По данному факту началась проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. Между тем источник URA.RU в силовых городских структурах опровергает информацию о стрельбе. «Полицейские не нашли подтверждения опубликованной информации. Никто из жителей не слышал звуков выстрелов. Есть информация о предполагаемом стрелке. Его еще не опросили», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет злоумышленника, стрелявшего во дворе по машинам в Нижневартовске. Повреждено пять автомобилей.

Полиция начала поиски стрелявшего из окна многоэтажки по детям в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске кто-то стрелял из окна по детям. По данному факту началась проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. Между тем источник URA.RU в силовых городских структурах опровергает информацию о стрельбе. «Полицейские не нашли подтверждения опубликованной информации. Никто из жителей не слышал звуков выстрелов. Есть информация о предполагаемом стрелке. Его еще не опросили», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет злоумышленника, стрелявшего во дворе по машинам в Нижневартовске. Повреждено пять автомобилей.