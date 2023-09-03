Полиция ХМАО начала проверку после сообщения о стрельбе по детям

Полиция начала поиски стрелявшего из окна многоэтажки по детям в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.
«В социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске кто-то стрелял из окна по детям. По данному факту началась проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Между тем источник URA.RU в силовых городских структурах опровергает информацию о стрельбе. «Полицейские не нашли подтверждения опубликованной информации. Никто из жителей не слышал звуков выстрелов. Есть информация о предполагаемом стрелке. Его еще не опросили», — сообщил источник.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет злоумышленника, стрелявшего во дворе по машинам в Нижневартовске. Повреждено пять автомобилей.
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