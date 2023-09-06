Пьяный пермяк напал на сотрудницу бани ради трех тысяч

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Перед нападением мужчина выпивал вместе с другом Фото:

Житель Пермского края избил сотрудницу бани и украл из кассы чуть больше трех тысяч рублей. В момент нападения пермяк был пьян.

В день совершения преступления пермяк с другом пришли в баню, там они распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В ссору вмешалась администратор бани, которая попросила мужчин выйти на улицу. Услышав это, один из друзей набросился на женщину, стал избивать ее, кричать, что убьет и требовал отдать ему деньги.

«Затащив женщину за стойку администрации, пермяк вытащил из коробки деньги в сумме 3450 рублей и продолжил избивать потерпевшую. На помощь женщине пришли сотрудники группы быстрого реагирования, которых она вызвала, успев нажать тревожную кнопку», — говорится в решении Краснокамского городского суда, рассмотревшего уголовное дело пермяка.

Охранники обезоружили преступника, брызнув ему в лицо из перцового баллончика, после чего вызвали полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Суд отправил его в колонию строгого режима на пять лет.

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Житель Пермского края избил сотрудницу бани и украл из кассы чуть больше трех тысяч рублей. В момент нападения пермяк был пьян. В день совершения преступления пермяк с другом пришли в баню, там они распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В ссору вмешалась администратор бани, которая попросила мужчин выйти на улицу. Услышав это, один из друзей набросился на женщину, стал избивать ее, кричать, что убьет и требовал отдать ему деньги. «Затащив женщину за стойку администрации, пермяк вытащил из коробки деньги в сумме 3450 рублей и продолжил избивать потерпевшую. На помощь женщине пришли сотрудники группы быстрого реагирования, которых она вызвала, успев нажать тревожную кнопку», — говорится в решении Краснокамского городского суда, рассмотревшего уголовное дело пермяка. Охранники обезоружили преступника, брызнув ему в лицо из перцового баллончика, после чего вызвали полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Суд отправил его в колонию строгого режима на пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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