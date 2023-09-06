В Пермском крае ссора мачехи и пасынка переросла в избиение

07 сентября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Женщину приговорили к обязательным работам Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Кочево Пермского края женщину осудили за избиение пасынка. Как рассказали в полиции, узнать о ЧП помогли медики, к которым подросток обратился после очередных побоев. «В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Между ними на фоне недопонимая возникла ссора. Девушка не смогла сдержать эмоции и ударила подростка кулаком по лицу», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Как выяснилось, это не первый раз, когда 24-летняя мачеха ударила ребенка. Аналогичный случай произошел зимой. Суд отправил женщину на 200 часов обязательных работ.

В Кочево Пермского края женщину осудили за избиение пасынка. Как рассказали в полиции, узнать о ЧП помогли медики, к которым подросток обратился после очередных побоев. «В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Между ними на фоне недопонимая возникла ссора. Девушка не смогла сдержать эмоции и ударила подростка кулаком по лицу», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Как выяснилось, это не первый раз, когда 24-летняя мачеха ударила ребенка. Аналогичный случай произошел зимой. Суд отправил женщину на 200 часов обязательных работ.