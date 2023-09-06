06 сентября 2023

В Пермском крае ссора мачехи и пасынка переросла в избиение

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
Женщину приговорили к обязательным работам Фото:

В Кочево Пермского края женщину осудили за избиение пасынка. Как рассказали в полиции, узнать о ЧП помогли медики, к которым подросток обратился после очередных побоев.

«В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Между ними на фоне недопонимая возникла ссора. Девушка не смогла сдержать эмоции и ударила подростка кулаком по лицу», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Как выяснилось, это не первый раз, когда 24-летняя мачеха ударила ребенка. Аналогичный случай произошел зимой. Суд отправил женщину на 200 часов обязательных работ.

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В Кочево Пермского края женщину осудили за избиение пасынка. Как рассказали в полиции, узнать о ЧП помогли медики, к которым подросток обратился после очередных побоев. «В ходе проверки полученной информации полицейские выяснили, что мальчик пострадал от рук своей мачехи. Между ними на фоне недопонимая возникла ссора. Девушка не смогла сдержать эмоции и ударила подростка кулаком по лицу», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Как выяснилось, это не первый раз, когда 24-летняя мачеха ударила ребенка. Аналогичный случай произошел зимой. Суд отправил женщину на 200 часов обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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