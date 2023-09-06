В Пермском крае закрыли дело о сгоревшем в коляске младенце

В Пермском крае следователи прекратили уголовное дело о гибели младенца, который сгорел в коляске. Его по неосторожности поджег трехлетний брат. В СК пояснили, что мальчик не осознавал своих действий.
«Уголовное дело прекратили, потому что в действиях малолетнего брата нет состава преступления: в силу возраста ребенок не понимал общественную опасность своих действий», — передает 59.ru слова сотрудника СУ СКР по Пермскому краю. Мать детей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия произошла в мае в Култаево. Оставшись без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором находился семимесячный ребенок. Мать в это время спала. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его расследование на контроле держал глава ведомства Александр Бастрыкин.
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