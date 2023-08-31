Mash: газовики подали в суд на Пугачеву из-за долгов

Одна из московских газовых компаний подала в суд на певицу Аллу Пугачеву. В иске указано, что она задолжала компании более 15 тысяч за подачу газа.
«Газпром межрегионгаз» подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долга в 15 536 рублей за газ, сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что Примадонна не заплатила по счетам за май и июнь 2023 года за свой участок в московском поселении Первомайском.
В 2022 году певица уехала в Израиль, она находится за границей и по сей день. В последний раз ее замечали в Москве в начале мая — Пугачева приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. В Московской области у нее остался замок. Певица не планирует его продавать и намерена в него вернуться, сообщил источник
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