Mash: газовики подали в суд на Пугачеву из-за долгов

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева должна газовикам чуть более 15 тысяч рублей, пишет Mash Фото:

Одна из московских газовых компаний подала в суд на певицу Аллу Пугачеву. В иске указано, что она задолжала компании более 15 тысяч за подачу газа.

«Газпром межрегионгаз» подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долга в 15 536 рублей за газ, сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что Примадонна не заплатила по счетам за май и июнь 2023 года за свой участок в московском поселении Первомайском.

В 2022 году певица уехала в Израиль, она находится за границей и по сей день. В последний раз ее замечали в Москве в начале мая — Пугачева приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. В Московской области у нее остался замок. Певица не планирует его продавать и намерена в него вернуться, сообщил источник MK.RU.

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Одна из московских газовых компаний подала в суд на певицу Аллу Пугачеву. В иске указано, что она задолжала компании более 15 тысяч за подачу газа. «Газпром межрегионгаз» подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долга в 15 536 рублей за газ, сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что Примадонна не заплатила по счетам за май и июнь 2023 года за свой участок в московском поселении Первомайском. В 2022 году певица уехала в Израиль, она находится за границей и по сей день. В последний раз ее замечали в Москве в начале мая — Пугачева приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. В Московской области у нее остался замок. Певица не планирует его продавать и намерена в него вернуться, сообщил источник MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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