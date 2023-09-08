Тагильчан оставили без новой спортплощадки из-за жалоб жильцов

Жители Нижнего Тагила пожаловались на детей, занимающихся на спортплощадке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Нижнего Тагила демонтировали новую спортивную площадку, где дети играли в футбол. Сделали это из-за жалоб горожан.

«Демонтаж металлического ограждения и футбольных ворот выполнен на основании решения собственников помещений многоквартирных домов по проспекту Мира, 31, 31а, 33, улице Газетная, 97. Это связано с тем, что играя в мяч, дети разбивают окна в домах», — объяснили в городском управлении ЖКХ.

О демонтаже площадки пожаловалась местная жительница на странице мэра Владислава Пинаева в соцсети «Вконтакте». Изначально женщина предполагала, что ворота и ограждение срезали охотники за металлолом.