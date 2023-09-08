08 сентября 2023

В Перми у школы мужчина преследовал девочек

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, школьники, вход в школу
В Перми мужчина побежал за школьницей, упал и разбил себе голову (архивное фото) Фото:

Пермяк пытался догнать школьницу, но запнулся и разбил себе голову. Об этом сообщили в СМИ.

«Возле школы №109 мужчина бежал за девочкой, запнулся и разбил голову», — пишет издание «Аргументы и факты-Прикамье», ссылаясь на telegram-канал «Пермь с огоньком». Происшествие произошло в столице Прикамья 8 сентября.

По данным очевидцев, на которых ссылается издание, мужчина сначала преследовал девятиклассницу, а потом шел за школьницей из начальных классов. После того, как он упал и разбил себе голову, ему вызвали скорую помощь. В ГУ МВД по Пермскому краю изданию сообщили, что обращений по данному факту в полицию Индустриального района не поступало.

Ранее суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу из Чусового. В декабре 2022 года насильник познакомился с ней в соцсети.

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Пермяк пытался догнать школьницу, но запнулся и разбил себе голову. Об этом сообщили в СМИ. «Возле школы №109 мужчина бежал за девочкой, запнулся и разбил голову», — пишет издание «Аргументы и факты-Прикамье», ссылаясь на telegram-канал «Пермь с огоньком». Происшествие произошло в столице Прикамья 8 сентября. По данным очевидцев, на которых ссылается издание, мужчина сначала преследовал девятиклассницу, а потом шел за школьницей из начальных классов. После того, как он упал и разбил себе голову, ему вызвали скорую помощь. В ГУ МВД по Пермскому краю изданию сообщили, что обращений по данному факту в полицию Индустриального района не поступало. Ранее суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу из Чусового. В декабре 2022 года насильник познакомился с ней в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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