В Перми у школы мужчина преследовал девочек

09 сентября 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

В Перми мужчина побежал за школьницей, упал и разбил себе голову (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяк пытался догнать школьницу, но запнулся и разбил себе голову. Об этом сообщили в СМИ. «Возле школы №109 мужчина бежал за девочкой, запнулся и разбил голову», — пишет издание «Аргументы и факты-Прикамье», ссылаясь на telegram-канал «Пермь с огоньком». Происшествие произошло в столице Прикамья 8 сентября. По данным очевидцев, на которых ссылается издание, мужчина сначала преследовал девятиклассницу, а потом шел за школьницей из начальных классов. После того, как он упал и разбил себе голову, ему вызвали скорую помощь. В ГУ МВД по Пермскому краю изданию сообщили, что обращений по данному факту в полицию Индустриального района не поступало. Ранее суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу из Чусового. В декабре 2022 года насильник познакомился с ней в соцсети.

Пермяк пытался догнать школьницу, но запнулся и разбил себе голову. Об этом сообщили в СМИ. «Возле школы №109 мужчина бежал за девочкой, запнулся и разбил голову», — пишет издание «Аргументы и факты-Прикамье», ссылаясь на telegram-канал «Пермь с огоньком». Происшествие произошло в столице Прикамья 8 сентября. По данным очевидцев, на которых ссылается издание, мужчина сначала преследовал девятиклассницу, а потом шел за школьницей из начальных классов. После того, как он упал и разбил себе голову, ему вызвали скорую помощь. В ГУ МВД по Пермскому краю изданию сообщили, что обращений по данному факту в полицию Индустриального района не поступало. Ранее суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу из Чусового. В декабре 2022 года насильник познакомился с ней в соцсети.