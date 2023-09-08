08 сентября 2023

В Екатеринбурге на перекрестке прорвало канализацию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прорыв воды у спорткомплекса Курган, канализация, откачка воды
Аварийные службы устраняют прорыв (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белореченская и Гурзуфская произошел прорыв канализации. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Мощно заливает улицу. Вода хлещет по трамвайным путям», — рассказал агентству читатель.

Корреспондент URA.RU запросил информацию в диспетчерской службе МУП «Водоканал». Там ответили, что авария случилась из-за проведения работ сторонней организацией, потоп устраняется.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белореченская и Гурзуфская произошел прорыв канализации. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Мощно заливает улицу. Вода хлещет по трамвайным путям», — рассказал агентству читатель. Корреспондент URA.RU запросил информацию в диспетчерской службе МУП «Водоканал». Там ответили, что авария случилась из-за проведения работ сторонней организацией, потоп устраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...