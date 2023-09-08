Аварийные службы устраняют прорыв (фото из архива)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белореченская и Гурзуфская произошел прорыв канализации. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Мощно заливает улицу. Вода хлещет по трамвайным путям», — рассказал агентству читатель.
Корреспондент URA.RU запросил информацию в диспетчерской службе МУП «Водоканал». Там ответили, что авария случилась из-за проведения работ сторонней организацией, потоп устраняется.
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