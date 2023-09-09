Дмитрий Махонин крестил сына в Чердыни
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин крестил сына на территории Иоанно-Богословского монастыря. Обряд проходил в церкви Иоанна Богослова в Чердыни.
«В 1991 году в церкви крестили меня. Сегодня здесь крестил своего сына», — написал Дмитрий Махонин в Telegram.
Чердынский монастырь — одна из древнейших на Урале святынь, основанная в 1463 году. Церковь Иоанна Богослова, построенная в начале 18 века, является старейшим сохранившимся зданием в городе и первым каменным храмом в регионе. Здесь находится икона, запечатлевшая принятие христианства Пермью Великой.
Дмитрий Махонин поделился новостью о крещении своего сына
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