Губернатор Махонин крестил сына в старейшем каменном храме Пермского края. Фото

10 сентября 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин крестил сына в Чердыни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин крестил сына на территории Иоанно-Богословского монастыря. Обряд проходил в церкви Иоанна Богослова в Чердыни. «В 1991 году в церкви крестили меня. Сегодня здесь крестил своего сына», — написал Дмитрий Махонин в Telegram. Чердынский монастырь — одна из древнейших на Урале святынь, основанная в 1463 году. Церковь Иоанна Богослова, построенная в начале 18 века, является старейшим сохранившимся зданием в городе и первым каменным храмом в регионе. Здесь находится икона, запечатлевшая принятие христианства Пермью Великой. Дмитрий Махонин поделился новостью о крещении своего сына Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/3634

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин крестил сына на территории Иоанно-Богословского монастыря. Обряд проходил в церкви Иоанна Богослова в Чердыни. «В 1991 году в церкви крестили меня. Сегодня здесь крестил своего сына», — написал Дмитрий Махонин в Telegram. Чердынский монастырь — одна из древнейших на Урале святынь, основанная в 1463 году. Церковь Иоанна Богослова, построенная в начале 18 века, является старейшим сохранившимся зданием в городе и первым каменным храмом в регионе. Здесь находится икона, запечатлевшая принятие христианства Пермью Великой.