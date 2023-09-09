09 сентября 2023
08 сентября 2023

Губернатор Махонин крестил сына в старейшем каменном храме Пермского края. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , купол храма, храм, церковь, крест церкви
Дмитрий Махонин крестил сына в Чердыни Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин крестил сына на территории Иоанно-Богословского монастыря. Обряд проходил в церкви Иоанна Богослова в Чердыни.

«В 1991 году в церкви крестили меня. Сегодня здесь крестил своего сына», — написал Дмитрий Махонин в Telegram.

Чердынский монастырь — одна из древнейших на Урале святынь, основанная в 1463 году. Церковь Иоанна Богослова, построенная в начале 18 века, является старейшим сохранившимся зданием в городе и первым каменным храмом в регионе. Здесь находится икона, запечатлевшая принятие христианства Пермью Великой.

Дмитрий Махонин поделился новостью о крещении своего сына
Дмитрий Махонин поделился новостью о крещении своего сына
Фото:

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин крестил сына на территории Иоанно-Богословского монастыря. Обряд проходил в церкви Иоанна Богослова в Чердыни. «В 1991 году в церкви крестили меня. Сегодня здесь крестил своего сына», — написал Дмитрий Махонин в Telegram. Чердынский монастырь — одна из древнейших на Урале святынь, основанная в 1463 году. Церковь Иоанна Богослова, построенная в начале 18 века, является старейшим сохранившимся зданием в городе и первым каменным храмом в регионе. Здесь находится икона, запечатлевшая принятие христианства Пермью Великой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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