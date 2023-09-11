11 сентября 2023

Пермячка, пострадавшая от прилетевшего в нее кирпича, находится в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, уход, лечение, больница, экг, монитор сердечного ритма, больничные показатели, электрокардиограмма
За состоянием женщины наблюдают врачи Фото:

Жительница Перми, которая пострадала от прилетевшего в нее камня, находится в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пациентка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», — рассказали в министерстве. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.

ЧП произошло 10 сентября возле торгового центра «Шоколад». Из-под колеса ехавшего колеса вылетела часть тротуарной плитки и попала в пермячку. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, которые забрали пострадавшую в больницу.

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Жительница Перми, которая пострадала от прилетевшего в нее камня, находится в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», — рассказали в министерстве. В произошедшем разбираются правоохранительные органы. ЧП произошло 10 сентября возле торгового центра «Шоколад». Из-под колеса ехавшего колеса вылетела часть тротуарной плитки и попала в пермячку. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, которые забрали пострадавшую в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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