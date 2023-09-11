Пермячка, пострадавшая от прилетевшего в нее кирпича, находится в больнице

За состоянием женщины наблюдают врачи
Жительница Перми, которая пострадала от прилетевшего в нее камня, находится в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Пациентка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», — рассказали в министерстве. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.
ЧП произошло 10 сентября возле торгового центра «Шоколад». Из-под колеса ехавшего колеса вылетела часть тротуарной плитки и попала в пермячку. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, которые забрали пострадавшую в больницу.
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