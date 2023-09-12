На Восточном экономическом форуме раскрыли, что ждет популярный свердловский проект

На Восточном экономическом форуме презентовали кластер «Большая Сысерть»

12 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

«Агентства развития Сысерти» хочет показать, что малые города можно сделать интересными для широкого круга лиц Фото: Размик Закарян © URA.RU На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) публике представили «Лето на заводе» и туристический кластер «Большая Сысерть», которые располагаются в Свердловской области. По словам директора «Агентства развития Сысерти» Яна Кожана, сейчас команда занимается проработкой мастер-плана, который включает в себя строительство жилых комплексов и даже офисов для IT-специалистов. «Сейчас некоторые объекты уже в стадии проектирования — это жилые комплексы, апартаменты, офисы айтишников. В общем, очень-очень разные [объекты], которые сегодня почти реальность, потому что деньги, что называется, „закапываются“. Уже прорабатывается мастер-план, где этих объектов очень много. Мы также разрабатываем проект достопримечательностей, потому что важно сохранить историческую среду, при этом усилив ее новыми функциями», — заявил Кожан, трансляция его выступления велась на сайте ВЭФ. По словам директора агентства, инвестиции составят около 50 млрд рублей до 2032 года. Также Кожан рассказал, что команда планирует разработать мастер-план самой Сысерти. Кроме этого, практику «Агентства развития Сысерти» хотят распространить по всей России, чтобы показать, что малые города можно развивать. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие представляет собой ключевую международную площадку для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) публике представили «Лето на заводе» и туристический кластер «Большая Сысерть», которые располагаются в Свердловской области. По словам директора «Агентства развития Сысерти» Яна Кожана, сейчас команда занимается проработкой мастер-плана, который включает в себя строительство жилых комплексов и даже офисов для IT-специалистов. «Сейчас некоторые объекты уже в стадии проектирования — это жилые комплексы, апартаменты, офисы айтишников. В общем, очень-очень разные [объекты], которые сегодня почти реальность, потому что деньги, что называется, „закапываются“. Уже прорабатывается мастер-план, где этих объектов очень много. Мы также разрабатываем проект достопримечательностей, потому что важно сохранить историческую среду, при этом усилив ее новыми функциями», — заявил Кожан, трансляция его выступления велась на сайте ВЭФ. По словам директора агентства, инвестиции составят около 50 млрд рублей до 2032 года. Также Кожан рассказал, что команда планирует разработать мастер-план самой Сысерти. Кроме этого, практику «Агентства развития Сысерти» хотят распространить по всей России, чтобы показать, что малые города можно развивать. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие представляет собой ключевую международную площадку для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества.