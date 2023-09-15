В УрФУ прокомментировали информацию о массовых отчислениях студентов

Все отчисленные студенты УрФУ смогут восстановиться на курс ниже

15 сентября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

В вузе заявили о том, что отчисление коснется тех, кто имеет десятки долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Уральского федерального университета (УрФУ), которые попали в списки на отчисления, смогут восстановиться на курс ниже или же вернуть деньги за обучение. Такую информацию опубликовала пресс-служба вуза. «К 18 сентября учебный блок запросил у институтов списки тех, кто может быть представлен к отчислению. В течение следующей недели их рассмотрят и подготовят приказы. В первую очередь будут приняты меры по тем, кто имеет с десяток долгов и переносит их из семестра в семестр. Отчисленные „контрактники“ смогут написать заявление о возврате денег. Все отчисленные студенты смогут восстановиться на курс ниже», — отметили в учебном заведении. В вузе заявили о том, что случай каждого студента с одной задолженностью за зимнюю сессию рассмотрят индивидуально. «Как правило, решение принимают в пользу студента, особенно если у него все сдано летом», — говорится в сообщении официального telegram-канала УрФУ. Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ жалуются на угрозу массовых отчислений. Учащимся сообщили о списках на отчисление только 18 сентября. Мест в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. Студенты выразили протест и решили обратиться за помощью к свердловскому прокурору Борису Крылову.

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ), которые попали в списки на отчисления, смогут восстановиться на курс ниже или же вернуть деньги за обучение. Такую информацию опубликовала пресс-служба вуза. «К 18 сентября учебный блок запросил у институтов списки тех, кто может быть представлен к отчислению. В течение следующей недели их рассмотрят и подготовят приказы. В первую очередь будут приняты меры по тем, кто имеет с десяток долгов и переносит их из семестра в семестр. Отчисленные „контрактники“ смогут написать заявление о возврате денег. Все отчисленные студенты смогут восстановиться на курс ниже», — отметили в учебном заведении. В вузе заявили о том, что случай каждого студента с одной задолженностью за зимнюю сессию рассмотрят индивидуально. «Как правило, решение принимают в пользу студента, особенно если у него все сдано летом», — говорится в сообщении официального telegram-канала УрФУ. Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ жалуются на угрозу массовых отчислений. Учащимся сообщили о списках на отчисление только 18 сентября. Мест в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. Студенты выразили протест и решили обратиться за помощью к свердловскому прокурору Борису Крылову.