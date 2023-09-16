После поездки Ким Чен Ына в РФ Зеленский тоже захотел дружить с Кореей

16 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил Южной Корее добывать вместе литий Фото: Официальный сайт президента Украины После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в РФ украинский лидер Владимир Зеленский предложил сотрудничество Южной Корее в области ядерной энергетики, освоения ресурсов и оборонной промышленности. Об этом сообщила корейская делегация. «Зеленский призвал к сотрудничеству в области ядерной энергетики, в частности, выразив интерес к опыту Южной Кореи в области крупномасштабных атомных энергетических технологий», — сообщили корейские дипломаты в беседе с агентством Yonhap . Они отметили, что Зеленский надеется на помощь Южной Кореи в технологиях производства солнечной энергии, а также в развитии и расширении нефтеперерабатывающих мощностей. Член делегации подчеркнул, что Владимир Зеленский якобы предвидел партнерство между Украиной и Южной Кореей в энергетическом секторе с акцентом на рынок Европейского Союза. Украинский лидер также предложил добывать совместно литий, так как у Украины нет больших запасов в восточном регионе. Ким Чен Ын приехал в РФ12 сентября. Для него провели экскурсию, где познакомили с российским вооружением. Лидеру КНДР показали, как вооружен фрегат «Маршал Шапошников», передает телеканал 360. Однако Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны, данные появились в базе сайта «Миротворец». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в РФ украинский лидер Владимир Зеленский предложил сотрудничество Южной Корее в области ядерной энергетики, освоения ресурсов и оборонной промышленности. Об этом сообщила корейская делегация. «Зеленский призвал к сотрудничеству в области ядерной энергетики, в частности, выразив интерес к опыту Южной Кореи в области крупномасштабных атомных энергетических технологий», — сообщили корейские дипломаты в беседе с агентством Yonhap. Они отметили, что Зеленский надеется на помощь Южной Кореи в технологиях производства солнечной энергии, а также в развитии и расширении нефтеперерабатывающих мощностей. Член делегации подчеркнул, что Владимир Зеленский якобы предвидел партнерство между Украиной и Южной Кореей в энергетическом секторе с акцентом на рынок Европейского Союза. Украинский лидер также предложил добывать совместно литий, так как у Украины нет больших запасов в восточном регионе. Ким Чен Ын приехал в РФ12 сентября. Для него провели экскурсию, где познакомили с российским вооружением. Лидеру КНДР показали, как вооружен фрегат «Маршал Шапошников», передает телеканал 360. Однако Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны, данные появились в базе сайта «Миротворец».