Владимир Зеленский предложил Южной Корее добывать вместе литийФото: Официальный сайт президента Украины
После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в РФ украинский лидер Владимир Зеленский предложил сотрудничество Южной Корее в области ядерной энергетики, освоения ресурсов и оборонной промышленности. Об этом сообщила корейская делегация.
«Зеленский призвал к сотрудничеству в области ядерной энергетики, в частности, выразив интерес к опыту Южной Кореи в области крупномасштабных атомных энергетических технологий», — сообщили корейские дипломаты в беседе с агентством Yonhap. Они отметили, что Зеленский надеется на помощь Южной Кореи в технологиях производства солнечной энергии, а также в развитии и расширении нефтеперерабатывающих мощностей.
Член делегации подчеркнул, что Владимир Зеленский якобы предвидел партнерство между Украиной и Южной Кореей в энергетическом секторе с акцентом на рынок Европейского Союза. Украинский лидер также предложил добывать совместно литий, так как у Украины нет больших запасов в восточном регионе.
Ким Чен Ын приехал в РФ12 сентября. Для него провели экскурсию, где познакомили с российским вооружением. Лидеру КНДР показали, как вооружен фрегат «Маршал Шапошников», передает телеканал 360. Однако Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны, данные появились в базе сайта «Миротворец».
После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в РФ украинский лидер Владимир Зеленский предложил сотрудничество Южной Корее в области ядерной энергетики, освоения ресурсов и оборонной промышленности. Об этом сообщила корейская делегация. «Зеленский призвал к сотрудничеству в области ядерной энергетики, в частности, выразив интерес к опыту Южной Кореи в области крупномасштабных атомных энергетических технологий», — сообщили корейские дипломаты в беседе с агентством Yonhap. Они отметили, что Зеленский надеется на помощь Южной Кореи в технологиях производства солнечной энергии, а также в развитии и расширении нефтеперерабатывающих мощностей. Член делегации подчеркнул, что Владимир Зеленский якобы предвидел партнерство между Украиной и Южной Кореей в энергетическом секторе с акцентом на рынок Европейского Союза. Украинский лидер также предложил добывать совместно литий, так как у Украины нет больших запасов в восточном регионе. Ким Чен Ын приехал в РФ12 сентября. Для него провели экскурсию, где познакомили с российским вооружением. Лидеру КНДР показали, как вооружен фрегат «Маршал Шапошников», передает телеканал 360. Однако Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны, данные появились в базе сайта «Миротворец».