В Челябинске перекроют движение на перекрестке Воровского и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в мэрии областного центра.
«В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 18 сентября до 23 часов 28 сентября вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Просим водителей быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки», — сообщили в мэрии.
10-дневное перекрытие движения — не единственное в центральной части Челябинска. Также до 30 сентября продлится ограничение движения по улице Цвиллинга.
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