В Челябинске на 10 дней перекроют движение на перекрестке в центре города. Карта

18 сентября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Водителям предлагают обращать внимание на временные знаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске перекроют движение на перекрестке Воровского и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в мэрии областного центра. «В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 18 сентября до 23 часов 28 сентября вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Просим водителей быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки», — сообщили в мэрии. 10-дневное перекрытие движения — не единственное в центральной части Челябинска. Также до 30 сентября продлится ограничение движения по улице Цвиллинга. Ограничение движения продлится с 18 по 28 сентября Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске перекроют движение на перекрестке Воровского и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в мэрии областного центра. «В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 18 сентября до 23 часов 28 сентября вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Просим водителей быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки», — сообщили в мэрии. 10-дневное перекрытие движения — не единственное в центральной части Челябинска. Также до 30 сентября продлится ограничение движения по улице Цвиллинга.