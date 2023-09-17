17 сентября 2023

В Челябинске на 10 дней перекроют движение на перекрестке в центре города. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ремонт дороги, свердловский проспект
Водителям предлагают обращать внимание на временные знаки Фото:

В Челябинске перекроют движение на перекрестке Воровского и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в мэрии областного центра.

«В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 18 сентября до 23 часов 28 сентября вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Просим водителей быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки», — сообщили в мэрии.

10-дневное перекрытие движения — не единственное в центральной части Челябинска. Также до 30 сентября продлится ограничение движения по улице Цвиллинга.

Ограничение движения продлится с 18 по 28 сентября
Ограничение движения продлится с 18 по 28 сентября
Фото:

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В Челябинске перекроют движение на перекрестке Воровского и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в мэрии областного центра. «В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 18 сентября до 23 часов 28 сентября вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Просим водителей быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки», — сообщили в мэрии. 10-дневное перекрытие движения — не единственное в центральной части Челябинска. Также до 30 сентября продлится ограничение движения по улице Цвиллинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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