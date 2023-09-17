В Пермском крае количество заболевших ОРВИ превысило 14,5 тысяч человек

18 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре рекомендуют не заниматься самолечением при заболевании ОРВИ, а обратиться к врачам Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае количество заболевших ОРВИ за период с 11 по 17 сентября превысило 14,5 тысячи человек. Это на 37% выше показателя предыдущей недели, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. «С 11 по 17 сентября в регионе зарегистрирован 14561 случай ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 37,2%. Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди дошкольников и школьников. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы», — информирует пресс-служба надзорного ведомства. В целях профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует вакцинацию. Также пермякам следует избегать массового скопления людей, надевать маску и тщательно мыть руки. В случае заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Ранее из-за подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями приостановили работу несколько групп в детсадах и классов в школах. Главный внештатный терапевт краевого министерства здравоохранения Наталья Корягина заявляла, что подъем эпидемии начнется в ближайшие дни.

В Пермском крае количество заболевших ОРВИ за период с 11 по 17 сентября превысило 14,5 тысячи человек. Это на 37% выше показателя предыдущей недели, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. «С 11 по 17 сентября в регионе зарегистрирован 14561 случай ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 37,2%. Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди дошкольников и школьников. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы», — информирует пресс-служба надзорного ведомства. В целях профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует вакцинацию. Также пермякам следует избегать массового скопления людей, надевать маску и тщательно мыть руки. В случае заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Ранее из-за подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями приостановили работу несколько групп в детсадах и классов в школах. Главный внештатный терапевт краевого министерства здравоохранения Наталья Корягина заявляла, что подъем эпидемии начнется в ближайшие дни.