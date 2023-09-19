SHOT: подросток по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на ЛЭП в Томске

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Подростка задержали за попытку диверсии на ЛЭП в Томске, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подросток по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на ЛЭП в Томске. Нападавший собирался сжечь релейный шкаф с помощью коктейля Молотова, но кинул его в опору ЛЭП.

«10-классник пытался спалить релейный шкаф в Томске, но промахнулся и поджег опору ЛЭП», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полиция обнаружила на месте инцидента рюкзак с предметами, свидетельствующими о диверсии. Предположительно, подросток действовал по указаниям куратора с Украины.

Ученик местной гимназии был задержан оперативниками, и сейчас проводится расследование, чтобы установить мотивы действий подростка. Вопрос о возбуждении уголовного дела также находится на рассмотрении, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Следственный комитет по Томской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что с начала спецоперации на Украине в России было предотвращено более 70 крупных терактов. Атаки, согласно его словам, планировались на военных и гражданских аэродромах, высоковольтных ЛЭП, газопроводе «Турецкий поток» и Угличской ГЭС. Замначальник Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина применяет методики НАТО для атак на Россию, передает «Национальная служба новостей».

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Подросток по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на ЛЭП в Томске. Нападавший собирался сжечь релейный шкаф с помощью коктейля Молотова, но кинул его в опору ЛЭП. «10-классник пытался спалить релейный шкаф в Томске, но промахнулся и поджег опору ЛЭП», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полиция обнаружила на месте инцидента рюкзак с предметами, свидетельствующими о диверсии. Предположительно, подросток действовал по указаниям куратора с Украины. Ученик местной гимназии был задержан оперативниками, и сейчас проводится расследование, чтобы установить мотивы действий подростка. Вопрос о возбуждении уголовного дела также находится на рассмотрении, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Следственный комитет по Томской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что с начала спецоперации на Украине в России было предотвращено более 70 крупных терактов. Атаки, согласно его словам, планировались на военных и гражданских аэродромах, высоковольтных ЛЭП, газопроводе «Турецкий поток» и Угличской ГЭС. Замначальник Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина применяет методики НАТО для атак на Россию, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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