ФСБ: украинские диверсанты под Брянском были вооружены винтовками НАТО. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
ФСБ изъяла у диверсантов американские винтовки Фото:

ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов в Брянской области. По данным службы безопасности, террористы были вооружены винтовками и гранатами производства НАТО.

На кадрах видно оружие, изъятое у диверсантов. Среди вооружения американские винтовки, стоящие на вооружении стран НАТО, а также магазины и гранаты. Видео опубликовал Пятый канал.

Ранее стало известно, что ФСБ, Росгвардия и МВД совместными усилиями предотвратили серию терактов под Брянском. Злоумышленники планировали диверсии на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

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ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов в Брянской области. По данным службы безопасности, террористы были вооружены винтовками и гранатами производства НАТО. На кадрах видно оружие, изъятое у диверсантов. Среди вооружения американские винтовки, стоящие на вооружении стран НАТО, а также магазины и гранаты. Видео опубликовал Пятый канал. Ранее стало известно, что ФСБ, Росгвардия и МВД совместными усилиями предотвратили серию терактов под Брянском. Злоумышленники планировали диверсии на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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