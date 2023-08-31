ФСБ изъяла у диверсантов американские винтовки
ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов в Брянской области. По данным службы безопасности, террористы были вооружены винтовками и гранатами производства НАТО.
На кадрах видно оружие, изъятое у диверсантов. Среди вооружения американские винтовки, стоящие на вооружении стран НАТО, а также магазины и гранаты. Видео опубликовал Пятый канал.
Ранее стало известно, что ФСБ, Росгвардия и МВД совместными усилиями предотвратили серию терактов под Брянском. Злоумышленники планировали диверсии на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
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