Выездное заседание проходит на базе АЗ «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области проводят заседание по промышленной политике на базе завода «Урал» в Миассе. В заседании принял участие председатель областного парламента Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.

«Почему мы сегодня на заводе „Урал“ очевидно. Предприятие имело значение в годы ВОВ и то, что сейчас происходит вокруг нашей страны безусловно придает ему значимости. Комитет по промышленной политике уделяет очень много внимания развитию всех наших промпредприятий, но отрасль автомобилестроения является системообразующей, фактически флагманом на уровне целой области», — отметил Гербер.

Участникам заседания провели экскурсию и рассказали об истории создания автомобилей. Они посмотрели процесс производства и осмотрели кабины одних из первых моделей «Урал».

На выездное заседание депутаты комитета отправились в полном составе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании комитета обсудят вопросы поддержки промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер ЗСО Олег Гербер осмотрел технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU