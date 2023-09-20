20 сентября 2023

Врачи раскрыли состояние екатеринбурженки, упавшей на рельсы в метро

Екатеринбурженке, упавшей на рельсы, проводят интенсивную терапию
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен, метрополитен, проспект космонавтов, метро, станция метро
Женщина упала на рельсы на «Проспекте Космонавтов» Фото:

Женщине, упавшей на рельсы в екатеринбургском метро, проводят интенсивную терапию в реанимации. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Состояние [женщины] тяжелое. Проводится интенсивная терапия в реанимации», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области».

Женщина упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов» утром 18 сентября. По данным очевидцев, она стояла у края платформы, заплакала и упала на рельсы. Из-за этого было остановлено движение поездов.

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Женщине, упавшей на рельсы в екатеринбургском метро, проводят интенсивную терапию в реанимации. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Состояние [женщины] тяжелое. Проводится интенсивная терапия в реанимации», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области». Женщина упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов» утром 18 сентября. По данным очевидцев, она стояла у края платформы, заплакала и упала на рельсы. Из-за этого было остановлено движение поездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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