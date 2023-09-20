Врачи раскрыли состояние екатеринбурженки, упавшей на рельсы в метро

Екатеринбурженке, упавшей на рельсы, проводят интенсивную терапию

21 сентября 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Женщина упала на рельсы на «Проспекте Космонавтов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Женщине, упавшей на рельсы в екатеринбургском метро, проводят интенсивную терапию в реанимации. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Состояние [женщины] тяжелое. Проводится интенсивная терапия в реанимации», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области». Женщина упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов» утром 18 сентября. По данным очевидцев, она стояла у края платформы, заплакала и упала на рельсы. Из-за этого было остановлено движение поездов.

Женщине, упавшей на рельсы в екатеринбургском метро, проводят интенсивную терапию в реанимации. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Состояние [женщины] тяжелое. Проводится интенсивная терапия в реанимации», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области». Женщина упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов» утром 18 сентября. По данным очевидцев, она стояла у края платформы, заплакала и упала на рельсы. Из-за этого было остановлено движение поездов.