Пермская дума отдала зоопарк краевым властям

22 августа 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Вместе с вольерами краевым властям передали и всех обитателей зоосада Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутаты Пермской городской думы проголосовали за передачу муниципального зоопарка в собственность краевых властей. Решение принято на пленарном заседании, передает корреспондент URA.RU. «Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ как имущественный комплекс, в том числе имущество, закрепленное на праве оперативного управления по перечню согласно приложению к настоящему решению», — говорится в решении думы. В перечне передаваемого имущества более 300 наименований, в том числе все животные. Зоопарк станет региональным с 1 января 2024 года. Ранее решение о передаче зоопарка власти объясняли тем, что с переездом зверей в новый зоосад содержание учреждения подорожает в десятки раз. Переезд планируется на осень, но не коснется обитателей акватеррариума: рыб, рептилий и амфибий. Их пока некуда переселять.

Депутаты Пермской городской думы проголосовали за передачу муниципального зоопарка в собственность краевых властей. Решение принято на пленарном заседании, передает корреспондент URA.RU. «Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ как имущественный комплекс, в том числе имущество, закрепленное на праве оперативного управления по перечню согласно приложению к настоящему решению», — говорится в решении думы. В перечне передаваемого имущества более 300 наименований, в том числе все животные. Зоопарк станет региональным с 1 января 2024 года. Ранее решение о передаче зоопарка власти объясняли тем, что с переездом зверей в новый зоосад содержание учреждения подорожает в десятки раз. Переезд планируется на осень, но не коснется обитателей акватеррариума: рыб, рептилий и амфибий. Их пока некуда переселять.