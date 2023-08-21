Пермская дума отдала зоопарк краевым властям

Депутаты Пермской городской думы проголосовали за передачу муниципального зоопарка в собственность краевых властей. Решение принято на пленарном заседании, передает корреспондент URA.RU.
«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ как имущественный комплекс, в том числе имущество, закрепленное на праве оперативного управления по перечню согласно приложению к настоящему решению», — говорится в решении думы. В перечне передаваемого имущества более 300 наименований, в том числе все животные. Зоопарк станет региональным с 1 января 2024 года.
Ранее решение о передаче зоопарка власти объясняли тем, что с переездом зверей в новый зоосад содержание учреждения подорожает в десятки раз. Переезд планируется на осень, но не коснется обитателей акватеррариума: рыб, рептилий и амфибий. Их пока некуда переселять.
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