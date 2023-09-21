Мэром свердловского города вновь стала креатура УГМК

Иван Соловин снова стал мэром столицы УГМК
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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , соломин иван
Главой Верхней Пышмы еще пять лет будет Иван Соломин Фото:

В столице Уральской горно-металлургической компании — Верхней Пышме — прошли выборы мэра. Эту должность вновь занял протеже холдинга Иван Соломин.

В четверг, 21 сентября, в Верхней Пышме состоялось первое заседание гордумы седьмого созыва. На нем депутаты избрали главу города. Выбирали из двух кандидатур: действующего мэра Ивана Соломина и его заместителя Алексея Редина. Оба находятся под протекцией УГМК.

Депутаты единогласно выбрали Соломина: он будет мэром следующие пять лет. Также единогласно выбрали спикера думы и его заместителя. Ими стали Иван Зернов и Сергей Шахмаев.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Иваном Соломиным. Он подтвердил свое переназначение, однако от более подробного комментария воздержался, сославшись на занятость.

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В столице Уральской горно-металлургической компании — Верхней Пышме — прошли выборы мэра. Эту должность вновь занял протеже холдинга Иван Соломин. В четверг, 21 сентября, в Верхней Пышме состоялось первое заседание гордумы седьмого созыва. На нем депутаты избрали главу города. Выбирали из двух кандидатур: действующего мэра Ивана Соломина и его заместителя Алексея Редина. Оба находятся под протекцией УГМК. Депутаты единогласно выбрали Соломина: он будет мэром следующие пять лет. Также единогласно выбрали спикера думы и его заместителя. Ими стали Иван Зернов и Сергей Шахмаев. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Иваном Соломиным. Он подтвердил свое переназначение, однако от более подробного комментария воздержался, сославшись на занятость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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