Мэром свердловского города вновь стала креатура УГМК

В столице Уральской горно-металлургической компании — Верхней Пышме — прошли выборы мэра. Эту должность вновь занял протеже холдинга Иван Соломин.
В четверг, 21 сентября, в Верхней Пышме состоялось первое заседание гордумы седьмого созыва. На нем депутаты избрали главу города. Выбирали из двух кандидатур: действующего мэра Ивана Соломина и его заместителя Алексея Редина. Оба находятся под протекцией УГМК.
Депутаты единогласно выбрали Соломина: он будет мэром следующие пять лет. Также единогласно выбрали спикера думы и его заместителя. Ими стали Иван Зернов и Сергей Шахмаев.
Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Иваном Соломиным. Он подтвердил свое переназначение, однако от более подробного комментария воздержался, сославшись на занятость.
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