В МИД Британии уклонились от ответа на вопрос об ударе Storm Shadow по Севастополю

Замглавы МИД Британии отказался комментировать удар Storm Shadow по Севастополю

23 сентября 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар ракетой Storm Shadow по Севастополю днем 22 сентября Фото: Rept0n1x/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД Британии отказались комментировать удар Украины ракетами Storm Shadow по Севастополю. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать эту информацию. «Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину», — заявил Тарик Ахмад, передает РИА Новости. При этом конкретного подтверждения информации об ударе добиться от него не удалось. Днем 22 сентября от удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало шесть человек. В городе звучал сигнал о ракетной опасности, а также публиковались видео с места происшествия. В результате удара погиб один российский военнослужащий. URA.RU собрало всю информации об ударе ракетой Storm Shadow в отдельный материал.

В МИД Британии отказались комментировать удар Украины ракетами Storm Shadow по Севастополю. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать эту информацию. «Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину», — заявил Тарик Ахмад, передает РИА Новости. При этом конкретного подтверждения информации об ударе добиться от него не удалось. Днем 22 сентября от удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало шесть человек. В городе звучал сигнал о ракетной опасности, а также публиковались видео с места происшествия. В результате удара погиб один российский военнослужащий. URA.RU собрало всю информации об ударе ракетой Storm Shadow в отдельный материал.