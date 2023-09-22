В МИД Британии уклонились от ответа на вопрос об ударе Storm Shadow по Севастополю

В МИД Британии отказались комментировать удар Украины ракетами Storm Shadow по Севастополю. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать эту информацию.
«Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину», — заявил Тарик Ахмад, передает РИА Новости. При этом конкретного подтверждения информации об ударе добиться от него не удалось.
Днем 22 сентября от удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало шесть человек. В городе звучал сигнал о ракетной опасности, а также публиковались видео с места происшествия. В результате удара погиб один российский военнослужащий. URA.RU собрало всю информации об ударе ракетой Storm Shadow в отдельный материал.
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