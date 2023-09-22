22 сентября 2023

В МИД Британии уклонились от ответа на вопрос об ударе Storm Shadow по Севастополю

Замглавы МИД Британии отказался комментировать удар Storm Shadow по Севастополю
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ нанесли удар ракетой Storm Shadow по Севастополю днем 22 сентября Фото:
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В МИД Британии отказались комментировать удар Украины ракетами Storm Shadow по Севастополю. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать эту информацию.

«Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину», — заявил Тарик Ахмад, передает РИА Новости. При этом конкретного подтверждения информации об ударе добиться от него не удалось.

Днем 22 сентября от удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало шесть человек. В городе звучал сигнал о ракетной опасности, а также публиковались видео с места происшествия. В результате удара погиб один российский военнослужащий. URA.RU собрало всю информации об ударе ракетой Storm Shadow в отдельный материал.

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В МИД Британии отказались комментировать удар Украины ракетами Storm Shadow по Севастополю. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать эту информацию. «Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину», — заявил Тарик Ахмад, передает РИА Новости. При этом конкретного подтверждения информации об ударе добиться от него не удалось. Днем 22 сентября от удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало шесть человек. В городе звучал сигнал о ракетной опасности, а также публиковались видео с места происшествия. В результате удара погиб один российский военнослужащий. URA.RU собрало всю информации об ударе ракетой Storm Shadow в отдельный материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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