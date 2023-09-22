Мэрия выплатит 150 тысяч рублей пермячке, пострадавшей от укусов собак

23 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Бездомные собаки напали на пенсионерку в одном из дворов Чайковского Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Мэрия Чайковского городского округа Пермского края выплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения бездомных собак. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Исковые требования, заявленные к мэрии, подлежат удовлетворению. Администрация должна проводить отлов и содержание бездомных животных, но не выполнила возложенные обязательства в полной мере. При определении компенсации в размере 150 тысяч рублей суд учел преклонный возраст истца, состояние здоровья и причиненные ей физические страдания», — говорится в документе. В суд с иском в интересах пострадавшей обратился городской прокурор Чайковского. В феврале 2023 года на пенсионерку напали бездомные собаки, после чего врач-травматолог диагностировал у нее открытую рану бедра. По словам пострадавшей, она долгое время испытывала проблемы со здоровьем из-за укусов.

Мэрия Чайковского городского округа Пермского края выплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения бездомных собак. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Исковые требования, заявленные к мэрии, подлежат удовлетворению. Администрация должна проводить отлов и содержание бездомных животных, но не выполнила возложенные обязательства в полной мере. При определении компенсации в размере 150 тысяч рублей суд учел преклонный возраст истца, состояние здоровья и причиненные ей физические страдания», — говорится в документе. В суд с иском в интересах пострадавшей обратился городской прокурор Чайковского. В феврале 2023 года на пенсионерку напали бездомные собаки, после чего врач-травматолог диагностировал у нее открытую рану бедра. По словам пострадавшей, она долгое время испытывала проблемы со здоровьем из-за укусов.