22 сентября 2023

Мэрия выплатит 150 тысяч рублей пермячке, пострадавшей от укусов собак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, собака, злая собака, домашние животные, домашние питомцы, собака лает, собака на заборе
Бездомные собаки напали на пенсионерку в одном из дворов Чайковского Фото:

Мэрия Чайковского городского округа Пермского края выплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения бездомных собак. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Исковые требования, заявленные к мэрии, подлежат удовлетворению. Администрация должна проводить отлов и содержание бездомных животных, но не выполнила возложенные обязательства в полной мере. При определении компенсации в размере 150 тысяч рублей суд учел преклонный возраст истца, состояние здоровья и причиненные ей физические страдания», — говорится в документе.

В суд с иском в интересах пострадавшей обратился городской прокурор Чайковского. В феврале 2023 года на пенсионерку напали бездомные собаки, после чего врач-травматолог диагностировал у нее открытую рану бедра. По словам пострадавшей, она долгое время испытывала проблемы со здоровьем из-за укусов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Чайковского городского округа Пермского края выплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения бездомных собак. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Исковые требования, заявленные к мэрии, подлежат удовлетворению. Администрация должна проводить отлов и содержание бездомных животных, но не выполнила возложенные обязательства в полной мере. При определении компенсации в размере 150 тысяч рублей суд учел преклонный возраст истца, состояние здоровья и причиненные ей физические страдания», — говорится в документе. В суд с иском в интересах пострадавшей обратился городской прокурор Чайковского. В феврале 2023 года на пенсионерку напали бездомные собаки, после чего врач-травматолог диагностировал у нее открытую рану бедра. По словам пострадавшей, она долгое время испытывала проблемы со здоровьем из-за укусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...