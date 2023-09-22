Мэрия выплатит 150 тысяч рублей пермячке, пострадавшей от укусов собак

Мэрия Чайковского городского округа Пермского края выплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения бездомных собак. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.
«Исковые требования, заявленные к мэрии, подлежат удовлетворению. Администрация должна проводить отлов и содержание бездомных животных, но не выполнила возложенные обязательства в полной мере. При определении компенсации в размере 150 тысяч рублей суд учел преклонный возраст истца, состояние здоровья и причиненные ей физические страдания», — говорится в документе.
В суд с иском в интересах пострадавшей обратился городской прокурор Чайковского. В феврале 2023 года на пенсионерку напали бездомные собаки, после чего врач-травматолог диагностировал у нее открытую рану бедра. По словам пострадавшей, она долгое время испытывала проблемы со здоровьем из-за укусов.
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