Кредиторы вновь банкротят пермскую торговую сеть «Облпрод»

24 сентября 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Дело о банкротстве компании рассмотрит суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кредиторы вновь требуют признать банкротом пермскую торговую сеть «Облпрод». На это раз в Арбитражный суд региона обратились представители барнаульских компаний «Тройка» и «Подкова», указано в картотеке дел на сайте ведомства. Оба предприятия специализируются на деятельности грузового транспорта. «Сумма исковых требований барнаульских компаний к „Облпрод“ — 490 500 рублей. Рассмотрение заявления назначено на 13 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство. В 2021 году пермскую торговую компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и банк «Открытие». Годом позже в суд поступил подобный иск от ПАО «Т Плюс». Тогда банкротства удалось избежать, но сеть заметно уменьшилась. По итогу прошлого года выручка «Облпрода» снизилась на 98%. Ранее компания была крупным поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий. Сеть насчитывала 38 оптовых баз и супермаркетов в Прикамье, Удмуртии и Кировской области.

Кредиторы вновь требуют признать банкротом пермскую торговую сеть «Облпрод». На это раз в Арбитражный суд региона обратились представители барнаульских компаний «Тройка» и «Подкова», указано в картотеке дел на сайте ведомства. Оба предприятия специализируются на деятельности грузового транспорта. «Сумма исковых требований барнаульских компаний к „Облпрод“ — 490 500 рублей. Рассмотрение заявления назначено на 13 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство. В 2021 году пермскую торговую компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и банк «Открытие». Годом позже в суд поступил подобный иск от ПАО «Т Плюс». Тогда банкротства удалось избежать, но сеть заметно уменьшилась. По итогу прошлого года выручка «Облпрода» снизилась на 98%. Ранее компания была крупным поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий. Сеть насчитывала 38 оптовых баз и супермаркетов в Прикамье, Удмуртии и Кировской области.