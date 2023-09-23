23 сентября 2023
22 сентября 2023

Кредиторы вновь банкротят пермскую торговую сеть «Облпрод»

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Дело о банкротстве компании рассмотрит суд Фото:

Кредиторы вновь требуют признать банкротом пермскую торговую сеть «Облпрод». На это раз в Арбитражный суд региона обратились представители барнаульских компаний «Тройка» и «Подкова», указано в картотеке дел на сайте ведомства. Оба предприятия специализируются на деятельности грузового транспорта.

«Сумма исковых требований барнаульских компаний к „Облпрод“ — 490 500 рублей. Рассмотрение заявления назначено на 13 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство.

В 2021 году пермскую торговую компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и банк «Открытие». Годом позже в суд поступил подобный иск от ПАО «Т Плюс». Тогда банкротства удалось избежать, но сеть заметно уменьшилась. По итогу прошлого года выручка «Облпрода» снизилась на 98%. Ранее компания была крупным поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий. Сеть насчитывала 38 оптовых баз и супермаркетов в Прикамье, Удмуртии и Кировской области.

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Кредиторы вновь требуют признать банкротом пермскую торговую сеть «Облпрод». На это раз в Арбитражный суд региона обратились представители барнаульских компаний «Тройка» и «Подкова», указано в картотеке дел на сайте ведомства. Оба предприятия специализируются на деятельности грузового транспорта. «Сумма исковых требований барнаульских компаний к „Облпрод“ — 490 500 рублей. Рассмотрение заявления назначено на 13 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство. В 2021 году пермскую торговую компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и банк «Открытие». Годом позже в суд поступил подобный иск от ПАО «Т Плюс». Тогда банкротства удалось избежать, но сеть заметно уменьшилась. По итогу прошлого года выручка «Облпрода» снизилась на 98%. Ранее компания была крупным поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий. Сеть насчитывала 38 оптовых баз и супермаркетов в Прикамье, Удмуртии и Кировской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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