Пермская торговая сеть оказалась на грани разорения

Пермская торговая сеть «Облпрод» снизила выручку на 98%

20 марта 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Торговая сеть ранее была крупным поставщиком продовольственных товаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская торговая сеть «Облпрод» снизила показатели своей выручки в 2022 году на 98% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Ранее компания была крупным оптовым поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий. «Компании торговой сети „Облпрод“ опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. Головная структура холдинга — ООО „Областная продовольственная компания“ („Облпрод“) — в 2022 году показала выручку в 1,3 млн руб., снизив ее таким образом на 98% — со 119 млн руб. годом ранее», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой «Спарк-Интерфакс». По итогам года чистая выручка сети составила 13 тысяч рублей. Также заметно снизилась выручка у «Верещагинского комбината хлебопродуктов», который принадлежит холдингу — с 19 до 3 млн рублей. В начале 2023 года сеть в Пермском крае сократилась до трех точек и двух в Удмуртии. Ранее также работали магазины сети в Кировской области, однако они все были закрыты. В 2021 году компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», но позже производство по делу прекратили, так как «Облпрод» выплатил все долги. Несмотря на это общество начало закрывать свои точки.

Пермская торговая сеть «Облпрод» снизила показатели своей выручки в 2022 году на 98% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Ранее компания была крупным оптовым поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий. «Компании торговой сети „Облпрод“ опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. Головная структура холдинга — ООО „Областная продовольственная компания“ („Облпрод“) — в 2022 году показала выручку в 1,3 млн руб., снизив ее таким образом на 98% — со 119 млн руб. годом ранее», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой «Спарк-Интерфакс». По итогам года чистая выручка сети составила 13 тысяч рублей. Также заметно снизилась выручка у «Верещагинского комбината хлебопродуктов», который принадлежит холдингу — с 19 до 3 млн рублей. В начале 2023 года сеть в Пермском крае сократилась до трех точек и двух в Удмуртии. Ранее также работали магазины сети в Кировской области, однако они все были закрыты. В 2021 году компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», но позже производство по делу прекратили, так как «Облпрод» выплатил все долги. Несмотря на это общество начало закрывать свои точки.