Пермская торговая сеть оказалась на грани разорения

Пермская торговая сеть «Облпрод» снизила показатели своей выручки в 2022 году на 98% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Ранее компания была крупным оптовым поставщиком кормов, бакалеи, мяса, масла, рыбы и кондитерских изделий.
«Компании торговой сети „Облпрод“ опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. Головная структура холдинга — ООО „Областная продовольственная компания“ („Облпрод“) — в 2022 году показала выручку в 1,3 млн руб., снизив ее таким образом на 98% — со 119 млн руб. годом ранее», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой «Спарк-Интерфакс».
По итогам года чистая выручка сети составила 13 тысяч рублей. Также заметно снизилась выручка у «Верещагинского комбината хлебопродуктов», который принадлежит холдингу — с 19 до 3 млн рублей. В начале 2023 года сеть в Пермском крае сократилась до трех точек и двух в Удмуртии. Ранее также работали магазины сети в Кировской области, однако они все были закрыты. В 2021 году компанию пытались обанкротить ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», но позже производство по делу прекратили, так как «Облпрод» выплатил все долги. Несмотря на это общество начало закрывать свои точки.
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