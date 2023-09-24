Пермяков зовут работать в женском СИЗО с возможностью отдыха в санаториях

В пакет соцгарантий включена возможность отдыха сотрудников СИЗО в подведомственных санаториях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Федеральное казенное учреждение СИЗО №5 ГУФСИН РФ по Пермскому краю, в котором содержатся женщины, объявило набор на службу. СИЗО требуются караульные, которым обещают платить зарплату до 47 тысяч рублей. Также им предоставляют пакет соцгарантий, в который, в том числе, входит возможность отдыха в санаториях.

«ФКУ СИЗО №5 ГУФСИН России по Пермскому краю проводит набор на службу на должности младшего начальствующего состава. Обязанности — осуществление охраны объекта в составе караула. График сменный, с возможностью предоставления общежития. Уровень зарплаты — от 37 до 47 тысяч рублей. Имеется возможность отдыха и лечения в ведомственных санаториях», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в пакет соцгарантий также входят исчисление выслуги лет, возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учреждениях, оплачиваемый отпуск и частичная компенсация аренды жилья. При росте выслуги лет предусмотрено увеличение уровня зарплаты.

Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявила пермская колония ИК-38, расположенная в Березниках. Новым сотрудникам работодатель обещает помочь с покупкой дома или квартиры.