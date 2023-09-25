Пермяк жестоко избил сожительницу тапкой, когда она отказалась купить ему чай

Житель Ильинского района Пермского края избил сожительницу тапкой за то, что она отказалась идти в магазин за чаем. Об этом говорится в судебных материалах.
«Подсудимый выпивший пришел домой и спросил у сожительницы, купила ли она чай. После того как он узнал, что чай не куплен — снял с ноги тапочек и начал избивать женщину. Сожительница смогла добежать до полиции», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ильинского районного суда.
На суде выяснилось, что потерпевшая не пошла в магазин за чаем, поскольку ей трудно ходить. Раньше она ломала таз и ногу, последствия переломов остались. Женщина добавила, что алкоголь не употребляет и пьяные просьбы сожителя ее только раздражают. По ее словам, ей повезло встретить на улице полицейского, иначе побои бы продолжились.
По приговору суда любитель домашнего насилия получил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 20% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.
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