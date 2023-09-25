25 сентября 2023

Пермяк жестоко избил сожительницу тапкой, когда она отказалась купить ему чай

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, дверь, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, проникновение
Пермяк попал под суд за избиение сожительницы Фото:

Житель Ильинского района Пермского края избил сожительницу тапкой за то, что она отказалась идти в магазин за чаем. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый выпивший пришел домой и спросил у сожительницы, купила ли она чай. После того как он узнал, что чай не куплен — снял с ноги тапочек и начал избивать женщину. Сожительница смогла добежать до полиции», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ильинского районного суда.

На суде выяснилось, что потерпевшая не пошла в магазин за чаем, поскольку ей трудно ходить. Раньше она ломала таз и ногу, последствия переломов остались. Женщина добавила, что алкоголь не употребляет и пьяные просьбы сожителя ее только раздражают. По ее словам, ей повезло встретить на улице полицейского, иначе побои бы продолжились.

По приговору суда любитель домашнего насилия получил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 20% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

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Житель Ильинского района Пермского края избил сожительницу тапкой за то, что она отказалась идти в магазин за чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый выпивший пришел домой и спросил у сожительницы, купила ли она чай. После того как он узнал, что чай не куплен — снял с ноги тапочек и начал избивать женщину. Сожительница смогла добежать до полиции», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ильинского районного суда. На суде выяснилось, что потерпевшая не пошла в магазин за чаем, поскольку ей трудно ходить. Раньше она ломала таз и ногу, последствия переломов остались. Женщина добавила, что алкоголь не употребляет и пьяные просьбы сожителя ее только раздражают. По ее словам, ей повезло встретить на улице полицейского, иначе побои бы продолжились. По приговору суда любитель домашнего насилия получил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 20% в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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