Пермяк жестоко избил сожительницу тапкой, когда она отказалась купить ему чай

26 сентября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Пермяк попал под суд за избиение сожительницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Ильинского района Пермского края избил сожительницу тапкой за то, что она отказалась идти в магазин за чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый выпивший пришел домой и спросил у сожительницы, купила ли она чай. После того как он узнал, что чай не куплен — снял с ноги тапочек и начал избивать женщину. Сожительница смогла добежать до полиции», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ильинского районного суда. На суде выяснилось, что потерпевшая не пошла в магазин за чаем, поскольку ей трудно ходить. Раньше она ломала таз и ногу, последствия переломов остались. Женщина добавила, что алкоголь не употребляет и пьяные просьбы сожителя ее только раздражают. По ее словам, ей повезло встретить на улице полицейского, иначе побои бы продолжились. По приговору суда любитель домашнего насилия получил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 20% в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Житель Ильинского района Пермского края избил сожительницу тапкой за то, что она отказалась идти в магазин за чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый выпивший пришел домой и спросил у сожительницы, купила ли она чай. После того как он узнал, что чай не куплен — снял с ноги тапочек и начал избивать женщину. Сожительница смогла добежать до полиции», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ильинского районного суда. На суде выяснилось, что потерпевшая не пошла в магазин за чаем, поскольку ей трудно ходить. Раньше она ломала таз и ногу, последствия переломов остались. Женщина добавила, что алкоголь не употребляет и пьяные просьбы сожителя ее только раздражают. По ее словам, ей повезло встретить на улице полицейского, иначе побои бы продолжились. По приговору суда любитель домашнего насилия получил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 20% в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.