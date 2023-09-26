Челябинским участникам СВО увеличат выплаты

Законопроект об увеличении выплат внесен по инициативе губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единовременные выплаты контрактникам — участникам СВО из Челябинской области планируется увеличить с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 26 сентября в пресс-службе министерства социальных отношений региона, законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании ЗСО.

«В Челябинской области установлены меры социальной поддержки в виде единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Разработанный по инициативе главы региона Алексея Текслера законопроект предусматривает увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним — 20 тысяч рублей», — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Законопроект, увеличивающий размер единовременной выплаты, подготовлен министерством социальных отношений. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания региона.