Челябинским участникам СВО увеличат выплаты

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Дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Челябинск, текслер алексей
Законопроект об увеличении выплат внесен по инициативе губернатора Алексея Текслера Фото:

Единовременные выплаты контрактникам — участникам СВО из Челябинской области планируется увеличить с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 26 сентября в пресс-службе министерства социальных отношений региона, законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании ЗСО.

«В Челябинской области установлены меры социальной поддержки в виде единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Разработанный по инициативе главы региона Алексея Текслера законопроект предусматривает увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним — 20 тысяч рублей», — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Законопроект, увеличивающий размер единовременной выплаты, подготовлен министерством социальных отношений. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания региона.

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Единовременные выплаты контрактникам — участникам СВО из Челябинской области планируется увеличить с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 26 сентября в пресс-службе министерства социальных отношений региона, законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании ЗСО. «В Челябинской области установлены меры социальной поддержки в виде единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Разработанный по инициативе главы региона Алексея Текслера законопроект предусматривает увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним — 20 тысяч рублей», — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Законопроект, увеличивающий размер единовременной выплаты, подготовлен министерством социальных отношений. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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