Челябинским участникам СВО увеличат выплаты

Единовременные выплаты контрактникам — участникам СВО из Челябинской области планируется увеличить с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 26 сентября в пресс-службе министерства социальных отношений региона, законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании ЗСО.
«В Челябинской области установлены меры социальной поддержки в виде единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Разработанный по инициативе главы региона Алексея Текслера законопроект предусматривает увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним — 20 тысяч рублей», — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
Законопроект, увеличивающий размер единовременной выплаты, подготовлен министерством социальных отношений. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания региона.
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