Житель Перми на авто сбил своего знакомого из-за долга

27 сентября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Пермяк наехал на знакомого, когда тот пришел за долгом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми наехал на своем авто на знакомого, которому был должен деньги. В результате у пострадавшего были отбиты внутренние органы и появились ушибы на ноге. После инцидента потерпевший обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию вреда, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «В судебном заседании истец пояснил, что ранее был знаком с ответчиком, одалживал ему денежные средства. Он и его знакомый приехали к дому ответчика, чтобы разобраться в ситуации о возврате денежных средств. Когда ответчик вышел из дома, то сел в машину и совершил наезд на истца», — говорится в решении. После травмы истец 10 дней лежал в стационаре. До сих пор у пострадавшего периодически немеют пальцы и ощущаются боли в ноге. Ранее должнику по решению суда назначили штраф за административное правонарушение, но этим истец не был удовлетворен. В итоге суд постановил взыскать в пользу пострадавшего пермяка 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Житель Перми наехал на своем авто на знакомого, которому был должен деньги. В результате у пострадавшего были отбиты внутренние органы и появились ушибы на ноге. После инцидента потерпевший обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию вреда, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «В судебном заседании истец пояснил, что ранее был знаком с ответчиком, одалживал ему денежные средства. Он и его знакомый приехали к дому ответчика, чтобы разобраться в ситуации о возврате денежных средств. Когда ответчик вышел из дома, то сел в машину и совершил наезд на истца», — говорится в решении. После травмы истец 10 дней лежал в стационаре. До сих пор у пострадавшего периодически немеют пальцы и ощущаются боли в ноге. Ранее должнику по решению суда назначили штраф за административное правонарушение, но этим истец не был удовлетворен. В итоге суд постановил взыскать в пользу пострадавшего пермяка 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.