Житель Перми на авто сбил своего знакомого из-за долга

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Верхний и Нижний Уфалей. Челябинск., яма, авто, нижний уфалей
Пермяк наехал на знакомого, когда тот пришел за долгом Фото:

Житель Перми наехал на своем авто на знакомого, которому был должен деньги. В результате у пострадавшего были отбиты внутренние органы и появились ушибы на ноге. После инцидента потерпевший обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию вреда, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.

«В судебном заседании истец пояснил, что ранее был знаком с ответчиком, одалживал ему денежные средства. Он и его знакомый приехали к дому ответчика, чтобы разобраться в ситуации о возврате денежных средств. Когда ответчик вышел из дома, то сел в машину и совершил наезд на истца», — говорится в решении.

После травмы истец 10 дней лежал в стационаре. До сих пор у пострадавшего периодически немеют пальцы и ощущаются боли в ноге. Ранее должнику по решению суда назначили штраф за административное правонарушение, но этим истец не был удовлетворен. В итоге суд постановил взыскать в пользу пострадавшего пермяка 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Житель Перми наехал на своем авто на знакомого, которому был должен деньги. В результате у пострадавшего были отбиты внутренние органы и появились ушибы на ноге. После инцидента потерпевший обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию вреда, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «В судебном заседании истец пояснил, что ранее был знаком с ответчиком, одалживал ему денежные средства. Он и его знакомый приехали к дому ответчика, чтобы разобраться в ситуации о возврате денежных средств. Когда ответчик вышел из дома, то сел в машину и совершил наезд на истца», — говорится в решении. После травмы истец 10 дней лежал в стационаре. До сих пор у пострадавшего периодически немеют пальцы и ощущаются боли в ноге. Ранее должнику по решению суда назначили штраф за административное правонарушение, но этим истец не был удовлетворен. В итоге суд постановил взыскать в пользу пострадавшего пермяка 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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