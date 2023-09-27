Губернатор Комарова попросила ВЭБ.РФ вмешаться в концессию школы

Губернатор ХМАО выступила спикером на Х инвестиционном конгрессе (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскрыла детали сотрудничества округа с госкорпорацией ВЭБ.РФ. На Х московском инфраструктурном конгрессе в рамках недели государственно-частного партнерства глава Югры заметила, что банк мог бы сыграть более серьезную роль, поскольку у концессионера в округе есть проблема, и попросила «немножко подкрутить» проект концессионного соглашения.

«Есть и ошибки, и успехи. Один из проектов концессионного соглашения по созданию школы. Концессионер работает с „ВЭБом“. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что его нужно немножко подкрутить. Просто банк мог бы сыграть более серьезную, потому что есть проблема у концессионера», — отметила Комарова.

По словам губернатора, это уже второй концессионер. «Боюсь, как бы ни пришлось совсем расставаться», — добавила Комарова.

Комарова не уточнила, о каком из инвестпроектов идет речь, однако источники URA.RU отмечают, что речь может идти о строительстве школе в Нягани. Власти ХМАО увеличивали финансирование проекта на 231 миллион рублей из-за «изменения концессионной модели». Глава Югры отметила, что решила воспользоваться случаем и лично обратиться к топ-менеджменту ВЭБ.

В Югре действует закон, в котором реализуется 12 режимов инвестирования. Поэтому, несмотря на достаточно высокую стоимость инвестирования и особенности экономики региона, он остается привлекательным для инвестора. Комарова подчеркнула, что Югра стала первым регионом в России, в котором стали применяться механизмы ГЧП. «Еще вчера для нас важно было жить в крае, где есть работа. А сегодня — спасибо большое, у нас это получается, — здесь можно еще и жить так конкурентно, как это нельзя сделать в другом регионе или городе», — отметила губернатор.