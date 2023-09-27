Губернатор Комарова раскрыла детали сотрудничества ХМАО с ВЭБ.РФ. Видео

Губернатор Комарова попросила ВЭБ.РФ вмешаться в концессию школы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО выступила спикером на Х инвестиционном конгрессе (архивное фото) Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскрыла детали сотрудничества округа с госкорпорацией ВЭБ.РФ. На Х московском инфраструктурном конгрессе в рамках недели государственно-частного партнерства глава Югры заметила, что банк мог бы сыграть более серьезную роль, поскольку у концессионера в округе есть проблема, и попросила «немножко подкрутить» проект концессионного соглашения.

«Есть и ошибки, и успехи. Один из проектов концессионного соглашения по созданию школы. Концессионер работает с „ВЭБом“. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что его нужно немножко подкрутить. Просто банк мог бы сыграть более серьезную, потому что есть проблема у концессионера», — отметила Комарова.

По словам губернатора, это уже второй концессионер. «Боюсь, как бы ни пришлось совсем расставаться», — добавила Комарова.

Комарова не уточнила, о каком из инвестпроектов идет речь, однако источники URA.RU отмечают, что речь может идти о строительстве школе в Нягани. Власти ХМАО увеличивали финансирование проекта на 231 миллион рублей из-за «изменения концессионной модели». Глава Югры отметила, что решила воспользоваться случаем и лично обратиться к топ-менеджменту ВЭБ.

В Югре действует закон, в котором реализуется 12 режимов инвестирования. Поэтому, несмотря на достаточно высокую стоимость инвестирования и особенности экономики региона, он остается привлекательным для инвестора. Комарова подчеркнула, что Югра стала первым регионом в России, в котором стали применяться механизмы ГЧП. «Еще вчера для нас важно было жить в крае, где есть работа. А сегодня — спасибо большое, у нас это получается, — здесь можно еще и жить так конкурентно, как это нельзя сделать в другом регионе или городе», — отметила губернатор.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскрыла детали сотрудничества округа с госкорпорацией ВЭБ.РФ. На Х московском инфраструктурном конгрессе в рамках недели государственно-частного партнерства глава Югры заметила, что банк мог бы сыграть более серьезную роль, поскольку у концессионера в округе есть проблема, и попросила «немножко подкрутить» проект концессионного соглашения. «Есть и ошибки, и успехи. Один из проектов концессионного соглашения по созданию школы. Концессионер работает с „ВЭБом“. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что его нужно немножко подкрутить. Просто банк мог бы сыграть более серьезную, потому что есть проблема у концессионера», — отметила Комарова. По словам губернатора, это уже второй концессионер. «Боюсь, как бы ни пришлось совсем расставаться», — добавила Комарова. Комарова не уточнила, о каком из инвестпроектов идет речь, однако источники URA.RU отмечают, что речь может идти о строительстве школе в Нягани. Власти ХМАО увеличивали финансирование проекта на 231 миллион рублей из-за «изменения концессионной модели». Глава Югры отметила, что решила воспользоваться случаем и лично обратиться к топ-менеджменту ВЭБ. В Югре действует закон, в котором реализуется 12 режимов инвестирования. Поэтому, несмотря на достаточно высокую стоимость инвестирования и особенности экономики региона, он остается привлекательным для инвестора. Комарова подчеркнула, что Югра стала первым регионом в России, в котором стали применяться механизмы ГЧП. «Еще вчера для нас важно было жить в крае, где есть работа. А сегодня — спасибо большое, у нас это получается, — здесь можно еще и жить так конкурентно, как это нельзя сделать в другом регионе или городе», — отметила губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...