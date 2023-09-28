В Пермском крае на дороге Кунгур-Соликамск перевернулся грузовик, перевозивший напитки. Водитель автомобиля скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Пермского края.
«Авария произошла в 08:30 утра. На дороге Кунгур-Соликамск водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии водитель получил смертельную травму», — рассказали в госавтоинспекции региона.
Кузов грузовика смяло при ударе до такой степени, что из него высыпались упаковки с напитками, которые автомобиль перевозил. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.
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