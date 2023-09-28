Водитель большегруза не справился с управлением Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае на дороге Кунгур-Соликамск перевернулся грузовик, перевозивший напитки. Водитель автомобиля скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Пермского края.

«Авария произошла в 08:30 утра. На дороге Кунгур-Соликамск водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии водитель получил смертельную травму», — рассказали в госавтоинспекции региона.

Кузов грузовика смяло при ударе до такой степени, что из него высыпались упаковки с напитками, которые автомобиль перевозил. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.