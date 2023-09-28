На пермской трассе произошла смертельная авария с грузовиком. Фото

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
Водитель большегруза не справился с управлением Фото:

В Пермском крае на дороге Кунгур-Соликамск перевернулся грузовик, перевозивший напитки. Водитель автомобиля скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Пермского края.

«Авария произошла в 08:30 утра. На дороге Кунгур-Соликамск водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии водитель получил смертельную травму», — рассказали в госавтоинспекции региона.

Кузов грузовика смяло при ударе до такой степени, что из него высыпались упаковки с напитками, которые автомобиль перевозил. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.

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В Пермском крае на дороге Кунгур-Соликамск перевернулся грузовик, перевозивший напитки. Водитель автомобиля скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Пермского края. «Авария произошла в 08:30 утра. На дороге Кунгур-Соликамск водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии водитель получил смертельную травму», — рассказали в госавтоинспекции региона. Кузов грузовика смяло при ударе до такой степени, что из него высыпались упаковки с напитками, которые автомобиль перевозил. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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