27 сентября 2023

В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, разговор по телефону
В чате лицея неизвестный опубликовал посты с угрозами Фото:

В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей в 7 микрорайоне. Он представился «Джахидом» и отправлял угрозы в школьный чат. Скриншоты опубликовал местный телеканал «N1».

«„Смерти не избежать. Все умрут“: с такими словами неизвестный угрожал взорвать „Лицей“ в 7 микрорайоне. Учеников и преподавателей срочно эвакуировали из здания школы. Это вторая эвакуация в лицее за неделю», — пишет N1 в своем telegram-канале. Неизвестный упоминает о заложенной взрывчатке и обещает убить всех, кто попадется ему на пути.

В Нижневартовске лицеистов эвакуируют два дня подряд, занятия отменены. Источник URA.RU в силовых структурах округа подтвердил, что в учреждении действительно получили указанное сообщение.

Глава антитеррористической комиссии Нижневартовска Сергей Ефремов сбросил звонок корреспондента агентства. Запрос направлен в пресс-службу мэрии, ответ ожидается.

Обновлено в 16:25

В пресс-службе администрации ответили на запрос журналиста. «По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, общеобразовательные организации проверены, угрозообразующие факторы не обнаружены», — сообщили в ведомстве.

Нижневартовский телеканал опубликовал скриншоты угроз лжеминера
Нижневартовский телеканал опубликовал скриншоты угроз лжеминера
Фото:

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В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей в 7 микрорайоне. Он представился «Джахидом» и отправлял угрозы в школьный чат. Скриншоты опубликовал местный телеканал «N1». «„Смерти не избежать. Все умрут“: с такими словами неизвестный угрожал взорвать „Лицей“ в 7 микрорайоне. Учеников и преподавателей срочно эвакуировали из здания школы. Это вторая эвакуация в лицее за неделю», — пишет N1 в своем telegram-канале. Неизвестный упоминает о заложенной взрывчатке и обещает убить всех, кто попадется ему на пути. В Нижневартовске лицеистов эвакуируют два дня подряд, занятия отменены. Источник URA.RU в силовых структурах округа подтвердил, что в учреждении действительно получили указанное сообщение. Глава антитеррористической комиссии Нижневартовска Сергей Ефремов сбросил звонок корреспондента агентства. Запрос направлен в пресс-службу мэрии, ответ ожидается. Обновлено в 16:25 В пресс-службе администрации ответили на запрос журналиста. «По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, общеобразовательные организации проверены, угрозообразующие факторы не обнаружены», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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