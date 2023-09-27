В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей в 7 микрорайоне. Он представился «Джахидом» и отправлял угрозы в школьный чат. Скриншоты опубликовал местный телеканал «N1».
«„Смерти не избежать. Все умрут“: с такими словами неизвестный угрожал взорвать „Лицей“ в 7 микрорайоне. Учеников и преподавателей срочно эвакуировали из здания школы. Это вторая эвакуация в лицее за неделю», — пишет N1 в своем telegram-канале. Неизвестный упоминает о заложенной взрывчатке и обещает убить всех, кто попадется ему на пути.
В Нижневартовске лицеистов эвакуируют два дня подряд, занятия отменены. Источник URA.RU в силовых структурах округа подтвердил, что в учреждении действительно получили указанное сообщение.
Глава антитеррористической комиссии Нижневартовска Сергей Ефремов сбросил звонок корреспондента агентства. Запрос направлен в пресс-службу мэрии, ответ ожидается.
Обновлено в 16:25
В пресс-службе администрации ответили на запрос журналиста. «По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, общеобразовательные организации проверены, угрозообразующие факторы не обнаружены», — сообщили в ведомстве.
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