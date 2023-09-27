В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей. Скрин

28 сентября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В чате лицея неизвестный опубликовал посты с угрозами Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей в 7 микрорайоне. Он представился «Джахидом» и отправлял угрозы в школьный чат. Скриншоты опубликовал местный телеканал «N1». «„Смерти не избежать. Все умрут“: с такими словами неизвестный угрожал взорвать „Лицей“ в 7 микрорайоне. Учеников и преподавателей срочно эвакуировали из здания школы. Это вторая эвакуация в лицее за неделю», — пишет N1 в своем telegram-канале. Неизвестный упоминает о заложенной взрывчатке и обещает убить всех, кто попадется ему на пути. В Нижневартовске лицеистов эвакуируют два дня подряд, занятия отменены. Источник URA.RU в силовых структурах округа подтвердил, что в учреждении действительно получили указанное сообщение. Глава антитеррористической комиссии Нижневартовска Сергей Ефремов сбросил звонок корреспондента агентства. Запрос направлен в пресс-службу мэрии, ответ ожидается. Обновлено в 16:25 В пресс-службе администрации ответили на запрос журналиста. «По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, общеобразовательные организации проверены, угрозообразующие факторы не обнаружены», — сообщили в ведомстве. Нижневартовский телеканал опубликовал скриншоты угроз лжеминера Фото: N1 • Первый Нижневартовский | https://t.me/n1_nv/7236

В Нижневартовске неизвестный дважды угрожал взорвать лицей в 7 микрорайоне. Он представился «Джахидом» и отправлял угрозы в школьный чат. Скриншоты опубликовал местный телеканал «N1». «„Смерти не избежать. Все умрут“: с такими словами неизвестный угрожал взорвать „Лицей“ в 7 микрорайоне. Учеников и преподавателей срочно эвакуировали из здания школы. Это вторая эвакуация в лицее за неделю», — пишет N1 в своем telegram-канале. Неизвестный упоминает о заложенной взрывчатке и обещает убить всех, кто попадется ему на пути. В Нижневартовске лицеистов эвакуируют два дня подряд, занятия отменены. Источник URA.RU в силовых структурах округа подтвердил, что в учреждении действительно получили указанное сообщение. Глава антитеррористической комиссии Нижневартовска Сергей Ефремов сбросил звонок корреспондента агентства. Запрос направлен в пресс-службу мэрии, ответ ожидается. Обновлено в 16:25 В пресс-службе администрации ответили на запрос журналиста. «По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, общеобразовательные организации проверены, угрозообразующие факторы не обнаружены», — сообщили в ведомстве.