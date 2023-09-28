Свердловские спортсмены избили девушку и заставили извиняться на коленях

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Пострадавшая отказалась писать заявление в полицию на обидчиков Фото:

На Среднем Урале несколько спортсменов избили девушку и заставили извиняться на коленях за то, что та якобы подставила местный наркошоп. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Свердловской области спортсмены поймали девушку, которая кинула наркошоп и жестоко избили ее. Молодые люди заставили девушку извиниться перед „дяденькой Эскобаром“, а потом издевались над ней. В конце концов девушку избили, залили перцовым баллончиком и облили зеленкой», — пишет telegram-канал «Плохие Новости 18+».

В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что девушка отказалась писать заявление в полицию. «Тем не менее по данному происшествию территориальным ОВД проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

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На Среднем Урале несколько спортсменов избили девушку и заставили извиняться на коленях за то, что та якобы подставила местный наркошоп. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Свердловской области спортсмены поймали девушку, которая кинула наркошоп и жестоко избили ее. Молодые люди заставили девушку извиниться перед „дяденькой Эскобаром“, а потом издевались над ней. В конце концов девушку избили, залили перцовым баллончиком и облили зеленкой», — пишет telegram-канал «Плохие Новости 18+». В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что девушка отказалась писать заявление в полицию. «Тем не менее по данному происшествию территориальным ОВД проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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