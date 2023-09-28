Свердловские спортсмены избили девушку и заставили извиняться на коленях

На Среднем Урале несколько спортсменов избили девушку и заставили извиняться на коленях за то, что та якобы подставила местный наркошоп. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«В Свердловской области спортсмены поймали девушку, которая кинула наркошоп и жестоко избили ее. Молодые люди заставили девушку извиниться перед „дяденькой Эскобаром“, а потом издевались над ней. В конце концов девушку избили, залили перцовым баллончиком и облили зеленкой», — пишет telegram-канал «Плохие Новости 18+».
В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что девушка отказалась писать заявление в полицию. «Тем не менее по данному происшествию территориальным ОВД проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
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