Пермский таксист сорвал план побега наркодилера в Дубай

29 сентября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Водитель такси помог полицейским задержать преступника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми арестован 18-летний молодой человек. Он пытался обмануть 90-летнюю пенсионерку по схеме «Ваш родственник в беде», а также занимался распространением наркотиков. На заработанные деньги пермяк хотел переехать в Дубай. Его планам помешал бдительный таксист, который обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В середине сентября молодой человек вызвал такси и попросил водителя забрать сумку и привезти ее обратно. Когда по указанному адресу вышла 90-летняя пенсионерка, таксист заподозрил что-то странное и решил проверить содержимое сумки. В ней водитель увидел 300 тысяч рублей и обратился в полицию. «Стражи порядка задержали 18-летнего пермяка, которому нужно было передать сумку. Оказалось, что он обманул пенсионерку по схеме „Ваш родственник в беде“. Помимо этого, в квартире у мошенника полицейские нашли 166 граммов героина, что является крупным размером», — рассказали в ведомстве. На допросе задержанный пермяк признался, что планировал заработать как можно больше денег, чтобы уехать жить в Дубай. Против мошенника-наркодилера было возбуждено два уголовных дела, сейчас он находится в СИЗО. Молодому человеку грозит до 30 лет тюрьмы.

В Перми арестован 18-летний молодой человек. Он пытался обмануть 90-летнюю пенсионерку по схеме «Ваш родственник в беде», а также занимался распространением наркотиков. На заработанные деньги пермяк хотел переехать в Дубай. Его планам помешал бдительный таксист, который обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В середине сентября молодой человек вызвал такси и попросил водителя забрать сумку и привезти ее обратно. Когда по указанному адресу вышла 90-летняя пенсионерка, таксист заподозрил что-то странное и решил проверить содержимое сумки. В ней водитель увидел 300 тысяч рублей и обратился в полицию. «Стражи порядка задержали 18-летнего пермяка, которому нужно было передать сумку. Оказалось, что он обманул пенсионерку по схеме „Ваш родственник в беде“. Помимо этого, в квартире у мошенника полицейские нашли 166 граммов героина, что является крупным размером», — рассказали в ведомстве. На допросе задержанный пермяк признался, что планировал заработать как можно больше денег, чтобы уехать жить в Дубай. Против мошенника-наркодилера было возбуждено два уголовных дела, сейчас он находится в СИЗО. Молодому человеку грозит до 30 лет тюрьмы.