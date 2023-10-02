Экономист объяснил, как россиянам накопить на безбедную старость

Для безбедной старости россиянам следует озаботиться двумя пенсиями: страховой и накопительной. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.
«Стратегия должна состоять из того, что у вас должно быть две пенсии. Одна — страховая, вторая — накопительная. Накопительная, поскольку вы можете на нее влиять отчислением от своих доходов. Естественно, эти накопления должны ориентироваться так, чтобы это приносило доходов по выходу на пенсию примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. Это тоже не очень много, но вместе со страховой пенсией это серьезная сумма», — сказал Никита Масленников.
Экономист подчеркнул, что сначала гражданину следует подумать над страховой пенсией. «Для этого нужен стаж, достаточно высокий, как минимум больше 20 лет. И желательно, чтобы заработная плата была белой. Иначе страховая будет гораздо ниже средней и где-то на уровне социальной пенсии. Нужно обеспечивать себе условия для относительно достойной страховой пенсии, которая может составлять где-то 20-30 тысяч рублей. Может быть, даже выше», — уточнил он.
Но только страховой пенсии будет недостаточно, добавил специалист. «Практика показывает, что это недостаточно для одного человека. Тем более, если у детей, родственников нет ресурсов. Поэтому, конечно же, надо и второй вариант — организовывать себе долгосрочные накопления. Лет на 10-15. Это могут быть и пополненные вклады. Я думаю, что государство еще пойдет на некое стимулирование долгосрочных вкладов, долгосрочных депозитов, повысится их страховое покрытие и, может быть, еще какие-то опции предложат», — заключил собеседник агентства.
Ранее опрос показал, что 45% хотят перед выходом на пенсию накопить солидную сумму денег на безбедную старость. Отмечается, что работать после 65 лет намерен каждый пятый респондент.
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