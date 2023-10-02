Экономист объяснил, как россиянам накопить на безбедную старость

Экономист Масленников: два вида пенсии обеспечат россиянам безбедную старость

03 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Перед выходом на пенсию 45% россиян хотят накопить солидную сумму денег на безбедную старость Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для безбедной старости россиянам следует озаботиться двумя пенсиями: страховой и накопительной. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. «Стратегия должна состоять из того, что у вас должно быть две пенсии. Одна — страховая, вторая — накопительная. Накопительная, поскольку вы можете на нее влиять отчислением от своих доходов. Естественно, эти накопления должны ориентироваться так, чтобы это приносило доходов по выходу на пенсию примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. Это тоже не очень много, но вместе со страховой пенсией это серьезная сумма», — сказал Никита Масленников. Новость по теме Россиянам назвали способ увеличить пенсию Экономист подчеркнул, что сначала гражданину следует подумать над страховой пенсией. «Для этого нужен стаж, достаточно высокий, как минимум больше 20 лет. И желательно, чтобы заработная плата была белой. Иначе страховая будет гораздо ниже средней и где-то на уровне социальной пенсии. Нужно обеспечивать себе условия для относительно достойной страховой пенсии, которая может составлять где-то 20-30 тысяч рублей. Может быть, даже выше», — уточнил он. Но только страховой пенсии будет недостаточно, добавил специалист. «Практика показывает, что это недостаточно для одного человека. Тем более, если у детей, родственников нет ресурсов. Поэтому, конечно же, надо и второй вариант — организовывать себе долгосрочные накопления. Лет на 10-15. Это могут быть и пополненные вклады. Я думаю, что государство еще пойдет на некое стимулирование долгосрочных вкладов, долгосрочных депозитов, повысится их страховое покрытие и, может быть, еще какие-то опции предложат», — заключил собеседник агентства. Ранее опрос показал, что 45% хотят перед выходом на пенсию накопить солидную сумму денег на безбедную старость. Отмечается, что работать после 65 лет намерен каждый пятый респондент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для безбедной старости россиянам следует озаботиться двумя пенсиями: страховой и накопительной. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. «Стратегия должна состоять из того, что у вас должно быть две пенсии. Одна — страховая, вторая — накопительная. Накопительная, поскольку вы можете на нее влиять отчислением от своих доходов. Естественно, эти накопления должны ориентироваться так, чтобы это приносило доходов по выходу на пенсию примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. Это тоже не очень много, но вместе со страховой пенсией это серьезная сумма», — сказал Никита Масленников. Экономист подчеркнул, что сначала гражданину следует подумать над страховой пенсией. «Для этого нужен стаж, достаточно высокий, как минимум больше 20 лет. И желательно, чтобы заработная плата была белой. Иначе страховая будет гораздо ниже средней и где-то на уровне социальной пенсии. Нужно обеспечивать себе условия для относительно достойной страховой пенсии, которая может составлять где-то 20-30 тысяч рублей. Может быть, даже выше», — уточнил он. Но только страховой пенсии будет недостаточно, добавил специалист. «Практика показывает, что это недостаточно для одного человека. Тем более, если у детей, родственников нет ресурсов. Поэтому, конечно же, надо и второй вариант — организовывать себе долгосрочные накопления. Лет на 10-15. Это могут быть и пополненные вклады. Я думаю, что государство еще пойдет на некое стимулирование долгосрочных вкладов, долгосрочных депозитов, повысится их страховое покрытие и, может быть, еще какие-то опции предложат», — заключил собеседник агентства. Ранее опрос показал, что 45% хотят перед выходом на пенсию накопить солидную сумму денег на безбедную старость. Отмечается, что работать после 65 лет намерен каждый пятый респондент.