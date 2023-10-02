02 октября 2023

В ДТП в Пермском крае взорвались два автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии в поселке Тюлькино Пермского края два автомобиля загорелись Фото:

В поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП произошел взрыв, машины загорелись. Об этом сообщили очевидцы.

«Авария произошла в поселке Тюлькино. Машины с водителями взорвались. О состоянии водителей пока неизвестно», — сообщение очевидцев опубликовано в telegram-канале «Пермь на максималках». К посту прикреплено видео ДТП.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

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В поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП произошел взрыв, машины загорелись. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла в поселке Тюлькино. Машины с водителями взорвались. О состоянии водителей пока неизвестно», — сообщение очевидцев опубликовано в telegram-канале «Пермь на максималках». К посту прикреплено видео ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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