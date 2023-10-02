В аварии в поселке Тюлькино Пермского края два автомобиля загорелись
В поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП произошел взрыв, машины загорелись. Об этом сообщили очевидцы.
«Авария произошла в поселке Тюлькино. Машины с водителями взорвались. О состоянии водителей пока неизвестно», — сообщение очевидцев опубликовано в telegram-канале «Пермь на максималках». К посту прикреплено видео ДТП.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
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