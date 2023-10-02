В ДТП в Пермском крае взорвались два автомобиля. Видео

03 октября 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

В аварии в поселке Тюлькино Пермского края два автомобиля загорелись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП произошел взрыв, машины загорелись. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла в поселке Тюлькино. Машины с водителями взорвались. О состоянии водителей пока неизвестно», — сообщение очевидцев опубликовано в telegram-канале «Пермь на максималках». К посту прикреплено видео ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

В поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП произошел взрыв, машины загорелись. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла в поселке Тюлькино. Машины с водителями взорвались. О состоянии водителей пока неизвестно», — сообщение очевидцев опубликовано в telegram-канале «Пермь на максималках». К посту прикреплено видео ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.