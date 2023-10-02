В ХМАО родители возмущены скудным питанием школьников

Школьники Нижневартовска пожаловались на чай с бутербродами в обед за 48 рублей

03 октября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

На обед ученикам 5-11 классов дают лишь чай и хлеб с сыром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители нижневартовских учеников негодуют по поводу обеденного меню в школьных столовых. За 48,28 рублей школьники с 5 по 11 классы получают стакан чая и бутерброд. Пост возмущения в telegram-канале «ЧП Нижневартовск» анонимно опубликовал один из родителей. «Собак в приютах лучше кормят, чем детей. В Отечественную кусок хлеба был больше, чем в 21 веке. Кому говорю не верят, вот вам доказательство, выделили аж 48 рублей на обед», — написал аноним. Он сопроводил пост фотографиями из школьной столовой с рационом в виде нескольких кусков хлеба с сыром и стаканом чая. Комментаторы публикации разделились на два лагеря: одни негодуют по поводу столь скудного обеденного набора, в то время как другие призывают родителей давать школьникам с собой еду, или выделять им деньги на покупки в буфете. В распоряжение агентства попало осеннее меню, действующее в школе №6. Ежедневно за 48,28 рублей ученикам предлагается напиток и хлебобулочное изделие. Лишь раз в неделю школьникам дают на обед кашу. По данному вопросу корреспондент агентства направил запрос в адрес администрации Нижневартовска. На момент публикации материала комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что в столовой средней школы № 4 Ханты-Мансийска появились красные муравьи. Из-за инцидента в столовой после окончания уроков провели дополнительную внеплановую дезинсекцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители нижневартовских учеников негодуют по поводу обеденного меню в школьных столовых. За 48,28 рублей школьники с 5 по 11 классы получают стакан чая и бутерброд. Пост возмущения в telegram-канале «ЧП Нижневартовск» анонимно опубликовал один из родителей. «Собак в приютах лучше кормят, чем детей. В Отечественную кусок хлеба был больше, чем в 21 веке. Кому говорю не верят, вот вам доказательство, выделили аж 48 рублей на обед», — написал аноним. Он сопроводил пост фотографиями из школьной столовой с рационом в виде нескольких кусков хлеба с сыром и стаканом чая. Комментаторы публикации разделились на два лагеря: одни негодуют по поводу столь скудного обеденного набора, в то время как другие призывают родителей давать школьникам с собой еду, или выделять им деньги на покупки в буфете. В распоряжение агентства попало осеннее меню, действующее в школе №6. Ежедневно за 48,28 рублей ученикам предлагается напиток и хлебобулочное изделие. Лишь раз в неделю школьникам дают на обед кашу. По данному вопросу корреспондент агентства направил запрос в адрес администрации Нижневартовска. На момент публикации материала комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что в столовой средней школы № 4 Ханты-Мансийска появились красные муравьи. Из-за инцидента в столовой после окончания уроков провели дополнительную внеплановую дезинсекцию.